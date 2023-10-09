شاهد أعمال التشكيلى محمد عبلة فى معرض اسكيتش (صور)

(MENAFN
- Youm7) شارك الفنان التشكيلى
محمد عبلة ، فى معرض "اسكيتش" في دورته الأولى، بقاعة أفق، للفنون، بمتحف محمود خليل وحرمه بالدقى، بعدد من اللوحات
ويقول الفنان محمد عبلة، عن المعرض: "الإسكتش يختلف تماما عن الرسم التحضيرى، كما يختلف أيضا عن الرسم التوضيحى، وبالنسبة لى
اعتبر الإسكتش عمل متكامل وتجربة خاصة تجتمع فيها مقومات فنية متنوعة، وفى غالب الأحيان لا يتحول الاسكتش إلى عمل أخر، هو قائم بذانه.
أعمال الفنان محمد عبلة
أعمال الفنان محمد عبلة فى معرض اسكيتش
عمل الفنان محمد عبلة فى معرض اسكيتش
محمد عبلة فنان تشكيلى حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1977، ودبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، كما درس فى كلية الفنون والصناعات (نحت) بزيورخ – سويسرا عام 1981.
عمل مديرا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة ستة أشهر عام 1990، وأستاذا زائرا للفنون بمدرسة أوربرو السويد، كما كان رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010 .
كما شارك فى العديد من المعرض الدولية منها بينالى الشارقة عام 1993، بينالى الجرافيك فى فنلندا عام 1993، ترينالى جرنيش بسويسرا عام 1993، معرض جمعية الجرافيك الدولية EXILON عام 1993، ترينإلى سابورو اليابان، وبينالى الكويت عام 1994، بينالى القاهرة الدولى السادس عام 1996، بينالى الإسكندرية لدول البحر المتوسط الدورة (19) عام 1997، ترينالى مصر الدولى الثالث لفن الجرافيك عام 2000، ومعرض طلائع الفن المصرى المعاصر فى الأرجنتين تحت عنوان مختارات من أعمال أربعة فنانين سنة 2001، كما شارك فى بينالى هافانا الدولى عام 2003 .
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