شاهد أعمال التشكيلى محمد عبلة فى معرض اسكيتش (صور)

MENAFN - Youm7) شارك الفنان التشكيلىمحمد عبلة ، فى معرض "اسكيتش" في دورته الأولى، بقاعة أفق، للفنون، بمتحف محمود خليل وحرمه بالدقى، بعدد من اللوحات



ويقول الفنان محمد عبلة، عن المعرض: "الإسكتش يختلف تماما عن الرسم التحضيرى، كما يختلف أيضا عن الرسم التوضيحى، وبالنسبة لى

اعتبر الإسكتش عمل متكامل وتجربة خاصة تجتمع فيها مقومات فنية متنوعة، وفى غالب الأحيان لا يتحول الاسكتش إلى عمل أخر، هو قائم بذانه.

أعمال الفنان محمد عبلة





أعمال الفنان محمد عبلة فى معرض اسكيتش





عمل الفنان محمد عبلة فى معرض اسكيتش



محمد عبلة فنان تشكيلى حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1977، ودبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، كما درس فى كلية الفنون والصناعات (نحت) بزيورخ – سويسرا عام 1981.

عمل مديرا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة ستة أشهر عام 1990، وأستاذا زائرا للفنون بمدرسة أوربرو السويد، كما كان رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010 .كما شارك فى العديد من المعرض الدولية منها بينالى الشارقة عام 1993، بينالى الجرافيك فى فنلندا عام 1993، ترينالى جرنيش بسويسرا عام 1993، معرض جمعية الجرافيك الدولية EXILON عام 1993، ترينإلى سابورو اليابان، وبينالى الكويت عام 1994، بينالى القاهرة الدولى السادس عام 1996، بينالى الإسكندرية لدول البحر المتوسط الدورة (19) عام 1997، ترينالى مصر الدولى الثالث لفن الجرافيك عام 2000، ومعرض طلائع الفن المصرى المعاصر فى الأرجنتين تحت عنوان مختارات من أعمال أربعة فنانين سنة 2001، كما شارك فى بينالى هافانا الدولى عام 2003 .