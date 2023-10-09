رسالة دكتوراه تتناول الحركة النسائية وأثرها فى الفن الروائى عند إحسان عبد القدوس

MENAFN - Youm7) حصلت الباحثة شيماء رجب على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في اللغة العربية بكلية البنات جامعة عين شمس، عن بحث بعنوان الحركة النسائية وأثرها في الفن الروائى عند إحسان عبد القدو ، والرسالة تحت إشراف الدكتور يوسف حسن نوفل أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس (مشرفًا ورئيسًا)، الدكتور عزت محمد جاد أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان (مناقشا)، الدكتورة عزة محمد أبو النجاة أستاذ الأدب والنقد الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس (مناقشًا).





جانب من المناقشة





تقول شيماء رجب في البحث، إن وضع المرأة فى التاريخ الاجتماعى، يطرح نفسه كمشكلة إنسانية، أي مشكلة مشتركة بين الشريكين المولودين من نفس واحدة، المتساويين والمتفاوتين معًا، فبقدر ما كانت المرأة شريكا للرجل في مشكلة وجوده، وسعادته وحريته، كان هو شريكا لها في المشكلة الخاصة التي التصقت بها عبر التاريخ، وصارت على التوالي تنظر لنفسها كمشكلة في مرآة العصور، مرآة التطور والتغير.

واتسم هذا الوضع الانتقالى للعلاقة بينها وبين الرجل، بوعي المسافة الفاصلة بين الجنسين على الصعيد الاجتماعي، بالرغم من البوتقة البيولوجية والنفسية التي تجمعهما، إذ لا اجتماع اصلاً دون اجتماعهما، لكنه مع ذلك اجتماع تناقضي، حيث التناقض والتعارض هما اللذان ينتجان المساواة والديمقراطية والتعادل، لكن الصراع الاجتماعي موجود على مستوى الأفراد والأجناس والطبقات والأيديولوجيات، ودخلت المرأة هذه اللعبة كفرد، وكجنس، وكاتجاه أيضًا.

هكذا... استمر طرح المسألة الإنسانية المستعصية عبر السؤال: لماذا قهر الرجل الأنثى؟!!

هذا السؤال الذي طُرح وتطور بعد ذلك إلى حركات تطالب بالتحرر والتقدم، ومنها الحركة النسائية موضوع الدراسة.

يتناول موضوع الدراسة الحركة النسائية، وهي قضية حساسة نظرًا للدور المهم والخطير الذي تؤديه المرأة في المجتمع، وفي الرواية، الجنس الأدبي الأكثر انتشارًا وازدهارا في الأجناس الأدبية، عند كاتب كبير هو (إحسان عبد القدوس) بوصفه من كتاب المرأة في ملتقى القرنين العشرين والحادي والعشرين.

الباحثة شيماء رجب





وتابعت الباحثة جاءت فكرة هذا البحث موضع الدراسة؛ لترصدَ الحركة النسائية وأثرها في تشكيل صورة المرأة في الفن الروائي حديثًا، وأخذًا بطرح الأستاذ الدكتور يوسف نوفل، المشرف على الرسالة، وصاحب الفضل في اختيار عنوان هذه الأطروحة وقع موضوع الدراسة على الفن الروائي عند (إحسان عبد القدوس).

وإذا كانت الحركة النسائية لم تُؤتِ ثمارها في تشكيل صورة المرأة عبر ساحة الإبداع الروائي قديما، نظرًا لحداثة هذا الفن الذي ظهر متأخرُا؛ فقد أثر بشكل كبير عليها في العصر الحديث، وهذا أدعى لقراءة هذا الملمح عبر ساحة الإبداع الروائي حديثًا.