MENAFN - Youm7) إلينور أوستروم.. عالمة وسياسية أمريكية، وهى أول امرأة تنال جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية ، وذلك بسبب تحليل الإدارة الاقتصادية، ولا سيما إدارة المشاركة، واقتصاد البيئة.

تقول جائزة نوبل العالمية، عن إلينور أوستروم أن عملها وأبحاثها تحدت أفكار الاقتصاديين السابقة حول المشاركة والتعاون، والتى تخصصت فى "المشاعات"، وهي موارد مثل الأرض أو الغذاء أو الماء التي يتقاسمها عدة أشخاص.

إلينور أوستروم أول امرأة تحصل على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية





قالت الأبحاث السابقة إن الموارد المشتركة سوف تستنزف في نهاية المطاف إذا لم تكن هناك قواعد تحكم كيفية إدارتها. في المقابل، أظهرت إلينور أوستروم أن المجتمعات يمكنها إدارة هذه الموارد ذاتيًا بطريقة مستدامة.

وقالت جائزة نوبل عن إلينور أوستروم إن أبحاثها تمنحنا الأمل في أن نتمكن من الحصول على مستقبل أكثر استدامة، ولهذا أصبحت هى أول امرأة تحصل على الجائزة في العلوم الاقتصادية.

ميدالية نوبل





يشار إلى أن إلينور أوستروم ولد فى 7 أغسطس عام 1933 فى لوس أنجلس، ورحلت عن عالمنا فى 12 يونيو 2012، وعرفت بكونها عالمة وسياسة أميركية، ونالت جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009 بالمشاركة مع أوليفر وليامسون.

كانت إلينور أوستروم عضوا في الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة منذ عام 2001. وعملت كأستاذة للعلوم السياسية في جامعة إنديانا ببلومنغتون ومديرة مركز دراسات التنوع المؤسسي بجامعة أريزونا.