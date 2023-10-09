إلينور أوستروم.. أول امرأة تحصل على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية

(MENAFN
- Youm7) إلينور أوستروم.. عالمة وسياسية أمريكية، وهى أول امرأة تنال جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية ، وذلك بسبب تحليل الإدارة الاقتصادية، ولا سيما إدارة المشاركة، واقتصاد البيئة.
تقول جائزة نوبل العالمية، عن إلينور أوستروم أن عملها وأبحاثها تحدت أفكار الاقتصاديين السابقة حول المشاركة والتعاون، والتى تخصصت فى "المشاعات"، وهي موارد مثل الأرض أو الغذاء أو الماء التي يتقاسمها عدة أشخاص.
إلينور أوستروم أول امرأة تحصل على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية
قالت الأبحاث السابقة إن الموارد المشتركة سوف تستنزف في نهاية المطاف إذا لم تكن هناك قواعد تحكم كيفية إدارتها. في المقابل، أظهرت إلينور أوستروم أن المجتمعات يمكنها إدارة هذه الموارد ذاتيًا بطريقة مستدامة.
وقالت جائزة نوبل عن إلينور أوستروم إن أبحاثها تمنحنا الأمل في أن نتمكن من الحصول على مستقبل أكثر استدامة، ولهذا أصبحت هى أول امرأة تحصل على الجائزة في العلوم الاقتصادية.
ميدالية نوبل
يشار إلى أن إلينور أوستروم ولد فى 7 أغسطس عام 1933 فى لوس أنجلس، ورحلت عن عالمنا فى 12 يونيو 2012، وعرفت بكونها عالمة وسياسة أميركية، ونالت جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2009 بالمشاركة مع أوليفر وليامسون.
كانت إلينور أوستروم عضوا في الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة منذ عام 2001. وعملت كأستاذة للعلوم السياسية في جامعة إنديانا ببلومنغتون ومديرة مركز دراسات التنوع المؤسسي بجامعة أريزونا.
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