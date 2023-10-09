خطوات.. كيفية تعطيل ميزة تتبع الإعلانات المستهدفة الجديدة فى كروم

MENAFN - Youm7) طرحت جوجل ميزة جديدة في كروم تتتبع عاداتك عبر الإنترنت لتخصيص تلك الإعلانات خصيصًا للمستخدمين، إلا أنه لا يناسب الجميع، خاصة للمهتمين بالخصوصية، على الرغم من كونه مناسبا لدي البعض.وآثار تقديم جوجل نظامًا جديدًا لتتبع الإعلانات المستهدفة في متصفح كروم، مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم اهتمامات المستخدم بناءً على سجل التصفح، واستبدال ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

-افتح كروم وإعدادات الوصول.

- انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لفتح القائمة.

-انتقل إلى الخصوصية والأمان. -قم بالتمرير فوق "الإعدادات" في القائمة. - حدد "الخصوصية والأمان" من القائمة الفرعية.ابحث عن إعدادات خصوصية الإعلانات

-ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، حدد موقع "خصوصية الإعلان" وانقر عليه.

-قم بإيقاف تشغيل تتبع الإعلانات المستهدفة -داخل "خصوصية الإعلان"، ستجد ثلاث فئات: - موضوعات الإعلان (بناءً على سجل التصفح الخاص بك). - الإعلانات المقترحة للموقع (بناءً على المواقع التي تمت زيارتها). - قياس الإعلان (لفعالية الإعلان). - انقر على كل فئة لاستكشاف تفاصيلها.ولإيقاف تتبع الإعلانات المستهدفة، قم بإيقاف تشغيل كل فئة على حدة. يؤدي هذا إلى منع Chrome من مشاركة بياناتك في تلك المناطق، ويعد تعطيل نظام تتبع الإعلانات المستهدف الجديد في كروم عملية بسيطة تساعد في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة قد لا تكون مضمونة بسبب ممارسات الموقع الفردية، إلا أنها تعتبر نقطة بداية جيدة، و باتباع الخطوات السابقة، يمكنك التحكم في خصوصيتك عبر الإنترنت والحد من تتبع اهتماماتك وسلوك التصفح في جوجل كروم.