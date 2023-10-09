كم هاتفا ذكيا باعتها شركة جوجل من 2016 إلى 2023؟

(MENAFN
- Youm7) أطلقت جوجل تشكيلة Pixel 8 الأسبوع الماضي في حدث "Made by Google"، تتضمن سلسلة الهواتف الذكية جهازين – Pixel 8 وPixel 8 Pro، فيما أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة أول هاتف Pixel على الإطلاق في عام 2016، ومع ذلك فهي لا تزال لاعبًا ثانويًا في سوق الهواتف الذكية، ولكن رعم ذلك ، فمع الإطلاق الأخير لسلسلة Pixel 8، تفيد التقارير أن الشركة قد شحنت الآن أكثر من 40 مليون هاتف.
ووفقًا لمنشور X تمت مشاركته بواسطة نائب رئيس شركة IDC للتحليلات السوقية، فقد شهد Google Pixel نموًا كبيرًا في العام الماضي، وذكر أن الشركة شحنت ما يقرب من 38 مليون هاتف بين عامي 2016 و2023، وكانت هذه هي دورة الحياة الكاملة لمجموعة Pixel حتى الآن، كما يشير جيرونيمو، وذكر أيضًا أن المبيعات نمت "بأرقام مضاعفة" في السنوات الأخيرة.
بيكسل كيف تقف Pixel ضد منافسيها
الأرقام التي طرحتها شركة Pixels ليست ضخمة لأن منافسيها يتفوقون عليها كثيرًا، فعلى سبيل المثال، قامت شركة Apple بالفعل بشحن 42.5 مليون جهاز iPhone خلال الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لتقارير Statista.
وأشار جيرونيمو أيضًا إلى أن جوجل ضاعفت شحنات Pixel في العام الأول للمجموعة، والتي بلغ إجماليها أقل بقليل من أربعة ملايين وحدة، وبحلول عام 2019، كانت جوجل قد التقطت الأمور وبدأت في نقل 7.2 مليون وحدة في ذلك العام.
اعتبارًا من عام 2022، كانت جوجل تقترب من رقم 30 مليونًا، حيث باعت الشركة 27.6 مليون وحدة قبل إطلاق Pixel 7، وهذا يعني أن جوجل نجحت في شحن ما يقرب من 10 ملايين هاتف Pixel على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وقد يكون هذا هو العام الأفضل لشركة Pixel حتى الآن، ومن المقرر أن تحطم الشركة الرقم القياسي الذي حققته في العام الماضي.
على مدار العام الماضي، اكتسبت Google قوة جذب كبيرة في الولايات المتحدة واليابان، وفي وقت سابق من هذا العام، أظهر تقرير Counterpoint Q2 أن Pixel كان يكتسب تقدمًا بينما شهدت مشغلات Android الأخرى انخفاضًا.
وفي شهر يوليو، ورد أن اليابان أصبحت أكبر سوق لشركة Google لهواتف Pixe، وأشار التقرير أيضًا إلى أن Pixel تستحوذ بنشاط على حصة سوقية من iPhone في البلاد، وكانت جوجل أيضًا العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي لم تشهد تقلصًا في شحناتها على أساس سنوي في أمريكا الشمالية.
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