كم هاتفا ذكيا باعتها شركة جوجل من 2016 إلى 2023؟

MENAFN - Youm7) أطلقت جوجل تشكيلة Pixel 8 الأسبوع الماضي في حدث "Made by Google"، تتضمن سلسلة الهواتف الذكية جهازين – Pixel 8 وPixel 8 Pro، فيما أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة أول هاتف Pixel على الإطلاق في عام 2016، ومع ذلك فهي لا تزال لاعبًا ثانويًا في سوق الهواتف الذكية، ولكن رعم ذلك ، فمع الإطلاق الأخير لسلسلة Pixel 8، تفيد التقارير أن الشركة قد شحنت الآن أكثر من 40 مليون هاتف.ووفقًا لمنشور X تمت مشاركته بواسطة نائب رئيس شركة IDC للتحليلات السوقية، فقد شهد Google Pixel نموًا كبيرًا في العام الماضي، وذكر أن الشركة شحنت ما يقرب من 38 مليون هاتف بين عامي 2016 و2023، وكانت هذه هي دورة الحياة الكاملة لمجموعة Pixel حتى الآن، كما يشير جيرونيمو، وذكر أيضًا أن المبيعات نمت "بأرقام مضاعفة" في السنوات الأخيرة.بيكسل كيف تقف Pixel ضد منافسيها

الأرقام التي طرحتها شركة Pixels ليست ضخمة لأن منافسيها يتفوقون عليها كثيرًا، فعلى سبيل المثال، قامت شركة Apple بالفعل بشحن 42.5 مليون جهاز iPhone خلال الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لتقارير Statista.

وأشار جيرونيمو أيضًا إلى أن جوجل ضاعفت شحنات Pixel في العام الأول للمجموعة، والتي بلغ إجماليها أقل بقليل من أربعة ملايين وحدة، وبحلول عام 2019، كانت جوجل قد التقطت الأمور وبدأت في نقل 7.2 مليون وحدة في ذلك العام.اعتبارًا من عام 2022، كانت جوجل تقترب من رقم 30 مليونًا، حيث باعت الشركة 27.6 مليون وحدة قبل إطلاق Pixel 7، وهذا يعني أن جوجل نجحت في شحن ما يقرب من 10 ملايين هاتف Pixel على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وقد يكون هذا هو العام الأفضل لشركة Pixel حتى الآن، ومن المقرر أن تحطم الشركة الرقم القياسي الذي حققته في العام الماضي.على مدار العام الماضي، اكتسبت Google قوة جذب كبيرة في الولايات المتحدة واليابان، وفي وقت سابق من هذا العام، أظهر تقرير Counterpoint Q2 أن Pixel كان يكتسب تقدمًا بينما شهدت مشغلات Android الأخرى انخفاضًا.وفي شهر يوليو، ورد أن اليابان أصبحت أكبر سوق لشركة Google لهواتف Pixe، وأشار التقرير أيضًا إلى أن Pixel تستحوذ بنشاط على حصة سوقية من iPhone في البلاد، وكانت جوجل أيضًا العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي لم تشهد تقلصًا في شحناتها على أساس سنوي في أمريكا الشمالية.