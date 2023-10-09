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اعرف طريقة تثبيت تحديث Ios 17.0.3 لحل مشكلة ارتفاع حرارة Iphone 15 Pro

10/9/2023 11:35:30 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت شركة أبل
تحديث iOS 17.0.3 لمستخدمي آيفون، بعد أسبوعين من الإصدار الأول لأحدث تحديث لنظام التشغيل من أبل، يأتي آخر تحديث لنظام iOS للشركة مع إصلاح لمشكلة أثرت على طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديدين من أبل، بعد أن اشتكى المستخدمون من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة.



ويعمل التحديث إلى iOS 17.0.3 أيضًا على إصلاح ثغرة أمنية تؤثر على نواة نظام التشغيل والتي من شأنها أن تسمح لمستخدم ضار بالوصول إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم.



وإذا لم تتلق إشعارًا للتحديث إلى iOS 17.0.3، فيمكنك التحقق يدويًا من التحديث وتثبيته بنفسك باتباع الخطوات التالية:



1- قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بشبكة Wi-Fi واشحنه حتى يصل مستوى البطارية إلى أعلى من 50%.



2- افتح تطبيق الإعدادات وانقر على عام > تحديث البرنامج.



3- انتظر حتى يتم إدراج التحديث ثم اضغط على التحديث الآن.



4- أدخل رمز المرور الخاص بهاتفك، وسيبدأ تنزيل التحديث.



5- انتظر حتى اكتمال التحديث وإعادة تشغيل هاتفك، الأمر الذي من المفترض أن يستغرق بضع دقائق.











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