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هل تطلق أبل أجهزة Mac جديدة قريبًا؟ .. أبرز التسريبات

10/9/2023 11:35:30 PM
(MENAFN- Youm7) غالبًا ما تطلق Apple أجهزة Mac جديدة في الخريف، ولكن ما إذا كان ذلك سيحدث هذا العام ليس مؤكدًا على الإطلاق، وإذا كانت أبل تخطط لإطلاق أجهزة Mac قبل نهاية الاسبوع، فإن التاريخ الحديث يشير إلى أن ذلك سيحدث هذا الشهر، وفقاً لموقع macrumors.



وقد صرح مارك جورمان من بلومبرج مؤخرًا لبرنامج MacRumors Show أنه لا يتوقع أن تعقد شركة أبل حدثًا في أكتوبر لأن الشركة ليس لديها ما يكفي من المنتجات والميزات الجديدة لتبرير ذلك.



وقد مر أكثر من 120 يومًا منذ أن أطلقت أبل جهاز Mac جديدًا، وكان آخرها إصدارات M2 من Mac Pro وMac Studio وMacBook Air مقاس 15 بوصة، والتي وصلت جميعها في يونيو.



وقبل ذلك، في يناير، أصدرت أبل إصدارات M2 Pro و‌M2 Max من أجهزة MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة، إلى جانب طرازات Mac mini الجديدة التي تعمل بنظام M2.



وفي الوقت نفسه، لم يتم تحديث MacBook Air مقاس 13 بوصة وMacBook Pro مقاس 13 بوصة منذ أكثر من 450 يومًا، ولم يشهد iMac تحديثًا منذ أكثر من 880 يومًا، هذه الطرز الثلاثة الأخيرة هي الأكثر استحقاقًا للتحديثات، ولكن هذا لا يعني أن شركة أبل ستعطيها الأولوية للحصول على التحديثات على أجهزة Mac الأخرى.



من ناحية أخرى، ادعى تقرير سلسلة التوريد في أكتوبر أن شركة أبل تستعد لإصدار طرازات MacBook Pro جديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شاشات LED صغيرة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة قبل انتهاء العام.



أما بالنسبة لجهاز Mac mini، فقد قامت شركة أبل بتحديث الجهاز بشرائح M2 في يناير 2023، بينما من غير المتوقع أن تظهر الطرز التي تعمل بنظام M3 حتى أواخر عام 2024 على أقرب تقدير، وفقًا لجورمان، وقال إنه إذا تم طرح هذه المنتجات في عام 2023، فمن المرجح أن تكشف عنها شركة آبل عبر بيان صحفي وليس خلال حدث ما.













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