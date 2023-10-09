أبل تواجه مشكلة فى وزن نظارة الواقع المختلط Vision Pro.. كيف ستعالجها؟

MENAFN - Youm7) كشفت النشرة الإخبارية لمارك جورمان أن شركة آبل لا تزال تشعر بالقلق بشأن وزن سماعة الرأس Vision Pro، وتعمل على جعل الجيل التالي منها أخف وزنًا، وفقاً لموقع 9to5mac.ويصف جورمان أيضًا الصعوبات التي تواجهها الشركة في التعامل مع العدسات الطبية التي سيحتاجها العديد من العملاء.مخاوف الوزن في Vision Pro

فعندما أعلنت شركة Apple عن Vision Pro في يونيو، سمحت لممثلي وسائل الإعلام المختارين بتجربتها بأنفسهم - ومن بينهم Chance Miller - وكان وزن سماعة الرأس أحد المخاوف التي أثارها.

وقال Chance Miller : "لقد ارتديت Vision Pro لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وكانت تجربتي إيجابية بشكل عام، القماش ناعم وقابل للتنفس، وهناك الكثير من الحشو حول العينين، وشعرت بالدفء (ولكن ليس مريحًا جدًا) على رأسي".وقد اتخذت شركة أبل بالفعل قرارين كبيرين يهدفان إلى تقليل الوزن، أولاً، جعل التصميم أكثر إحكاما، مما أدى إلى عدم وجود مساحة للمستخدمين لارتداء النظارات الطبية.وثانيًا، قامت شركة Apple بإزالة وزن البطارية من Vision Pro من خلال اتخاذ قرار بالحصول على حزمة بطارية منفصلة ومربوطة، وقد أدى هذا القرار إلى قدر لا بأس به من الانتقادات في وقت الإعلان عنه.ولا يزال العمل على الجيل التالي من Vision Pro مبكرًا، لكن الشركة تأمل في جعل الجهاز أخف وزنًا وأصغر قليلاً على الأقل، وتزن حاليًا حوالي رطل، وقد أظهر الاختبار أنه يمكن أن يشعر بثقله الشديد بالنسبة لبعض المستخدمين - حتى على فترات قصيرة، وتفكر شركة Apple في معالجة هذه المشكلة في الطراز الأول باستخدام حزام فوق الرأس، لكن جعل الأجهزة أخف وزنًا يعد حلاً أفضل على المدى الطويل.