بنك البحرين الوطني راعيا بلاتينيا لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 الذي يعقد للمرة الأولى، وسيحتضن أعماله مركز البحرين العالمي للمعارض في الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر 2023 الرعاية البلاتينية لبنك البحرين الوطني للمنتدى.
وسيجمع المنتدى العديد من المؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمستثمرين وقادة الفكر على مدى ثلاثة أيام سيتم خلالها تسليط الضوء على الفرص والتحديات في مجال التكنولوجيا المالية، وتحديد المعوقات المحتملة ومناقشة التقنيات الجديدة لدفع النمو في هذا المجال.
ويعدّ بنك البحرين الوطني أول بنك ينمو محليا في مملكة البحرين، وهو يجسد نموذجاً لدعم الابتكار اللازم للاستفادة من التقنيات الناشئة بسرعة في مجال التكنولوجيا المالية، ويسعى البنك من خلال هذه الرعاية إلى أن يعبر عن التزامه برعاية الابتكار والنمو المستدام في قطاع الخدمات المالية في المملكة.
وتعليقا على هذه الشراكة قال عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني: «تواصل التكنولوجيا المالية دفع الابتكار الرقمي السريع في قطاعنا، وتقديم مصدر حيوي للنمو. ويسرنا أن نشارك كراعٍ بلاتيني في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023، وهو ما يعكس التزامنا بدعم المبادرات التي تزيد من الرقمنة في مجالنا وبالتالي تعزز من مكانة المملكة كمركز مالي رائد».
ويقام منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 تحت رعاية مصرف البحرين المركزي وبشراكة استراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية وبدعم من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
وتتميز البحرين بمسيرة حافلة تشمل أكثر من 100 عام من الخدمات المصرفية، وهي رائدة بلا منازع في مجال الخدمات المالية بفضل حكومة ذات رؤى طموحة تلمّ بتطورات السوق وتستجيب بمرونة لمتطلبات القطاع المصرفي في ضوء صعود التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، كما أنه بالإضافة إلى ما تتميز به المملكة من منظومة تشريعية مواتية وبنية تحتية متطورة، فإنه من المقرر أن يعمل منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 على ترسيخ موقع المملكة كمركز في جميع مجالات التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما من المتوقع أن يشهد المنتدى تبادل المعارف وتوليد الأفكار ودعم الاستثمار من خلال ما سيشمله من جلسات نقاشية تتناول الموضوعات الملحّة عبر ثلاث ركائز رئيسية تتضمن الابتكار والتنظيم والاستثمار، وذلك مع وضع أجندة عمل حيوية للمنتدى بالتعاون مع «إيكونوميست إمباكت» التي تتميز بخبرتها في مجال التحول الرقمي إلى جانب تنظيم الحلقات النقاشية، والمقابلات، ولقاءات التعارف، بالإضافة إلى العرض التقديمي للشركات الناشئة وفعاليات متنوعة أخرى.
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