بنك البحرين الوطني راعيا بلاتينيا لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وسيحتضن‭ ‬أعماله‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬الرعاية‭ ‬البلاتينية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للمنتدى‭.‬

وسيجمع‭ ‬المنتدى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬وقادة‭ ‬الفكر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬سيتم‭ ‬خلالها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وتحديد‭ ‬المعوقات‭ ‬المحتملة‭ ‬ومناقشة‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويعدّ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬ينمو‭ ‬محليا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬يجسد‭ ‬نموذجاً‭ ‬لدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬اللازم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الناشئة‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬التزامه‭ ‬برعاية‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قال‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬تواصل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬دفع‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬قطاعنا،‭ ‬وتقديم‭ ‬مصدر‭ ‬حيوي‭ ‬للنمو‭. ‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬كراعٍ‭ ‬بلاتيني‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬مجالنا‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬رائد‮»‬‭.‬

ويقام‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وبشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وتتميز‭ ‬البحرين‭ ‬بمسيرة‭ ‬حافلة‭ ‬تشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية،‭ ‬وهي‭ ‬رائدة‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬بفضل‭ ‬حكومة‭ ‬ذات‭ ‬رؤى‭ ‬طموحة‭ ‬تلمّ‭ ‬بتطورات‭ ‬السوق‭ ‬وتستجيب‭ ‬بمرونة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬صعود‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬مواتية‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

كما‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬تبادل‭ ‬المعارف‭ ‬وتوليد‭ ‬الأفكار‭ ‬ودعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬سيشمله‭ ‬من‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬تتناول‭ ‬الموضوعات‭ ‬الملحّة‭ ‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭ ‬رئيسية‭ ‬تتضمن‭ ‬الابتكار‭ ‬والتنظيم‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬أجندة‭ ‬عمل‭ ‬حيوية‭ ‬للمنتدى‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬إمباكت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بخبرتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬الحلقات‭ ‬النقاشية،‭ ‬والمقابلات،‭ ‬ولقاءات‭ ‬التعارف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العرض‭ ‬التقديمي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وفعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬أخرى‭.‬