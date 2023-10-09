كابيتال إنتلجنس للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيفات جي إف إتش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ (‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬المجموعة‮»‬‭) ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬كابيتال‭ ‬إنتلجنس‭ ‬للتصنيف‭ ‬الائتماني،‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬تصنيفها‭ ‬للعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬وتصنيفها‭ ‬للعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬قصير‭ ‬الأجل‭ ‬بالدرجة‭ ‬‮«‬ BB ‭-‬‮»‬‭ ‬و‮«‬ B ‮»‬،‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬للعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭.‬

وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬التصنيف،‭ ‬تظل‭ ‬التصنيفات‭ ‬مدعومة‭ ‬بالسيولة‭ ‬الكافية‭ ‬للمجموعة‭ ‬ومخاطر‭ ‬إعادة‭ ‬التمويل‭ ‬المنخفضة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنويع‭ ‬الجغرافي‭ ‬المعقول‭ ‬للأصول‭ ‬وخطوط‭ ‬الأعمال،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التنفيذ‭ ‬الناجح‭ ‬لاستراتيجيتها‭. ‬وهناك‭ ‬قوة‭ ‬ائتمانية‭ ‬إضافية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬الأصول‭ ‬بمعدل‭ ‬مرض‭ ‬مستمر‭ ‬والإيرادات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬2020‭-‬2022‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬التشغيل‭ ‬الصعبة‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬تأكيدها‭ ‬تصنيفات‭ ‬المجموعة،‭ ‬أشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬ذات‭ ‬إدارة‭ ‬جيدة‭ ‬ارست‭ ‬لنفسها‭ ‬اسما‭ ‬تجاريا‭ ‬ناجحا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬تتويجاً‭ ‬لهدفها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المنشود‭ ‬بأن‭ ‬تتحول‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬استثماري‭ ‬إسلامي‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬مالية‭ ‬متكاملة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬والتمويل‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬التجزئة‭ ‬التابع‭ ‬للمجموعة،‭ ‬بنك‭ ‬خليجي،‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬كابيتال‭ ‬إنتلجنس‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬كان‭ ‬مدفوعا‭ ‬جزئيا‭ ‬بإطلاق‭ ‬خطوط‭ ‬أعمال‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬الخزانة‭. ‬

وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬الوكالة‭ ‬فقد‭ ‬واصلت‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬سيولة‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوسع‭ ‬بشكل‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الخزانة‭ ‬وأسواق‭ ‬المال،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬السيولة‭ ‬كقوة‭ ‬ائتمانية‭. ‬

وأخيراً،‭ ‬أشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ثابتا،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬جيدا‭ ‬وعائدا‭ ‬على‭ ‬متوسط‭ ‬الأصول‭ ‬وإيرادات‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المصرفية‭ ‬التجارية‭ ‬وأنشطة‭ ‬الخزانة‭ ‬التي‭ ‬لوحظ‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬تأثيرا‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬المتكرر‭.‬