ختام برنامج تدريبي لطالبات جامعة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أنهى الطلبة المتدربون من جامعة البحرين برنامجاً تدريبياً مكثفاً خلال فترة الصيف بجمعية الإداريين البحرينية، شمل تدريبات عملية ونظرية في مختلف المجالات في الإدارة المكتبية والتسويق وتقنية المعلومات.
وفي ختام البرنامج الذي شارك فيه 3 طالبات، قدمت الطالبات عروضاً عن مدى استفادتهن من البرنامج، وما تم إضافته إليهن من الخبرة العملية خلال فترة التدريب، وقد تم تقييم أداء المتدربات ومنحهن شهادة إتمام التدريب العملي. وقد أعرب المتدربون عن شكرهم وتقديرهم للجمعية التي حرصت على توفير كافة التسهيلات لهن وأتاحت لهن التعرّف على عمل الجمعية.
من جانبه، أكدت الدكتورة لولوة المطلق رئيسة جمعية الإداريين البحرينية أن الجمعية قد سعت الى تنفيذ البرنامج التدريبي للطلبة لمساعدتهن في التعرّف على بيئة العمل التطوعي في الجمعية وتحدياتها إلى جانب منحهن الفرصة لتطوير مهاراتهن العملية والنظرية.
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