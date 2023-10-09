ختام برنامج تدريبي لطالبات جامعة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أنهى‭ ‬الطلبة‭ ‬المتدربون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬برنامجاً‭ ‬تدريبياً‭ ‬مكثفاً‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬بجمعية‭ ‬الإداريين‭ ‬البحرينية،‭ ‬شمل‭ ‬تدريبات‭ ‬عملية‭ ‬ونظرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬المكتبية‭ ‬والتسويق‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬3‭ ‬طالبات،‭ ‬قدمت‭ ‬الطالبات‭ ‬عروضاً‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬استفادتهن‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إضافته‭ ‬إليهن‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المتدربات‭ ‬ومنحهن‭ ‬شهادة‭ ‬إتمام‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭. ‬وقد‭ ‬أعرب‭ ‬المتدربون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للجمعية‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لهن‭ ‬وأتاحت‭ ‬لهن‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬الجمعية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬المطلق‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬الإداريين‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬قد‭ ‬سعت‭ ‬الى‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬للطلبة‭ ‬لمساعدتهن‭ ‬في‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬وتحدياتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منحهن‭ ‬الفرصة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهن‭ ‬العملية‭ ‬والنظرية‭.‬