معهد ((BIBF)) وجمعية سيدات الأعمال البحرينية يوقعان شراكة استراتيجية لتمكين رائدات الأعمال البحرينيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬لدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيات‭ ‬لتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬مؤسساتهن‭ ‬وتعزيز‭ ‬مساهمتهن‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مسار‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني‭.‬

ووقع‭ ‬كلٌّ‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬،‭ ‬والسيدة‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمعهد‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيتم‭ ‬توثيق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المعهد‭ ‬والجمعية‭ ‬لتقديم‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والفعاليات،‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬ورفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬التزام‭ ‬المعهد‭ ‬بدعم‭ ‬تنمية‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬المهني‭ ‬للمرأة‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرّحت‭ ‬أحلام‭ ‬جناحي‭: ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لجمعية‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬نؤمن‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وسنتمكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬ BIBF ‮»‬‭ ‬من‭ ‬تزويد‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬بأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭ ‬ودفعهن‭ ‬نحو‭ ‬النجاح‭ ‬والابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬أعمالهن‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‮»‬‭.‬