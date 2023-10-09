معهد ((BIBF)) وجمعية سيدات الأعمال البحرينية يوقعان شراكة استراتيجية لتمكين رائدات الأعمال البحرينيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية « BIBF » اتفاقية استراتيجية مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية لدعم وتمكين رائدات الأعمال البحرينيات لتطوير وتنمية مؤسساتهن وتعزيز مساهمتهن في قيادة مسار النمو الاقتصادي الوطني.
ووقع كلٌّ من الاتفاقية الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد « BIBF »، والسيدة أحلام جناحي رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للمعهد وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توثيق أواصر التعاون بين المعهد والجمعية لتقديم برامج متخصصة لتطوير مهارات لأعضاء الجمعية من سيدات الأعمال، بما في ذلك ورش العمل والدورات التدريبية والفعاليات، التي تصب في تطوير الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور أحمد الشيخ التزام المعهد بدعم تنمية مجتمع الأعمال في البحرين، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية لتعزيز فرص النمو المهني للمرأة ضمن بيئة ريادة الأعمال في المملكة.
من جانبها، صرّحت أحلام جناحي: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لجمعية سيدات الأعمال البحرينية، حيث نؤمن بدور المرأة المحوري في دعم النمو الاقتصادي في المملكة. وسنتمكن من خلال شراكتنا مع معهد « BIBF » من تزويد أعضاء الجمعية من سيدات الأعمال بأفضل الممارسات في عالم الأعمال ودفعهن نحو النجاح والابتكار والنمو في أعمالهن الناشئة والصغيرة والمتوسطة».
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