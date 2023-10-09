مذكرة تعاون ما بين معهد الإدارة العامة وبابكو للتكرير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أهمية‭ ‬تشبيك‭ ‬الجهود‭ ‬وتوحيد‭ ‬الرؤى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الإدارية؛‭ ‬كونهم‭ ‬المحرّك‭ ‬الرئيس‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬مضيفة‭ ‬سعادتها‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬شراكاته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬توقيعها‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬القيادية‭ ‬والخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬يستعد‭ ‬المعهد‭ ‬لتقديمها‭.‬

وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬تقوم‭ ‬بتصميم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬للفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلّعات‭ ‬المؤسسية‭ ‬للجهة‭ ‬المُقدّمة‭. ‬موضّحة‭ ‬سعادتها‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يشكّله‭ ‬القطاع‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬صفّ‭ ‬ثاني‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬وصناعة‭ ‬سياسات‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬أن‭ ‬بابكو‭ ‬تتطلّع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لطموح‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬بما‭ ‬يُلبّي‭ ‬متطلّبات‭ ‬العمل‭ ‬الحاليّة‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المُقدّمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعهد‭ ‬ستكون‭ ‬مُصمّمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬كوادر‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬الوطنية؛‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬والإنتاجية‭.‬