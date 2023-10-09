مذكرة تعاون ما بين معهد الإدارة العامة وبابكو للتكرير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أهمية تشبيك الجهود وتوحيد الرؤى ما بين مختلف المؤسسات في مملكة البحرين من القطاعين العام والخاص، فيما يتعلّق بتطوير الكوادر الوطنية العاملة والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الإدارية؛ كونهم المحرّك الرئيس لدفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد الوطني. مضيفة سعادتها أن معهد الإدارة العامة يطمح من خلال مختلف شراكاته الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مملكة البحرين وذلك عن طريق تعزيز منظومة العمل المؤسسي.
جاء ذلك خلال توقيعها مذكرة تعاون مع شركة بابكو للتكرير، إحدى الشركات التابعة لبابكو إنرجيز، لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال سلسة من البرامج القيادية والخدمات التدريبية التي يستعد المعهد لتقديمها.
وأضافت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن الكوادر الوطنية في معهد الإدارة العامة تقوم بتصميم البرامج التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، بناءً على الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة بما يتناسب مع الرؤى والتطلّعات المؤسسية للجهة المُقدّمة. موضّحة سعادتها الدور الرئيسي الذي يشكّله القطاع التدريبي في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، بهدف بناء صفّ ثاني من القيادات الوطنية القادرة على اتخاذ القرار وصناعة سياسات العمل المؤسسي.
من جانبه أشار الدكتور عبد الرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، أن بابكو تتطلّع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع معهد الإدارة العامة إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين؛ من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية العاملة في الشركة. موضحًا أن هذه الخطوة تأتي انعكاسًا لطموح مجلس إدارة بابكو للتكرير في تطوير قدرات العاملين في الشركة وتأهيلهم بما يُلبّي متطلّبات العمل الحاليّة والمستقبلية، حيث إن البرامج التدريبية المُقدّمة من قبل المعهد ستكون مُصمّمة بناءً على احتياجات كوادر شركة بابكو للتكرير الوطنية؛ والتي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة العمل وتطوير المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الأداء والإنتاجية.
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