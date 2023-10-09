Tuesday, 10 October 2023 06:54 GMT

مذكرة تعاون ما بين معهد الإدارة العامة وبابكو للتكرير

10/9/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬أهمية‭ ‬تشبيك‭ ‬الجهود‭ ‬وتوحيد‭ ‬الرؤى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬الإدارية؛‭ ‬كونهم‭ ‬المحرّك‭ ‬الرئيس‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬مضيفة‭ ‬سعادتها‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬شراكاته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬توقيعها‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لبابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬لبحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬القيادية‭ ‬والخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬يستعد‭ ‬المعهد‭ ‬لتقديمها‭.‬

وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬تقوم‭ ‬بتصميم‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬للفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلّعات‭ ‬المؤسسية‭ ‬للجهة‭ ‬المُقدّمة‭. ‬موضّحة‭ ‬سعادتها‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يشكّله‭ ‬القطاع‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬صفّ‭ ‬ثاني‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬وصناعة‭ ‬سياسات‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬أن‭ ‬بابكو‭ ‬تتطلّع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لطموح‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬بما‭ ‬يُلبّي‭ ‬متطلّبات‭ ‬العمل‭ ‬الحاليّة‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المُقدّمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعهد‭ ‬ستكون‭ ‬مُصمّمة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬كوادر‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬الوطنية؛‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتطوير‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬والإنتاجية‭.‬

MENAFN09102023000055011008ID1107216857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث