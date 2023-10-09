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تحويل الحركة بتقاطع سكاكا

10/9/2023 11:34:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة منطقة الجوف تحويل الحركة في طريق الخدمة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري بمدينة سكاكا بدءا من الغد، وذلك نظرًا لأعمال مشروع إنشاء نفق في الموقع.
ولفت المتحدث الرسمي للأمانة، عمر الحموان، إلى تحديد تحويلة بديلة، لخدمة سالكي طريق الملك خالد في الاتجاهين (شمال - جنوب)، وطريق بديل من أجل خدمة المتجهين ناحية مقر الإدارة العامة للتعليم وأمانة المنطقة.
وأكدت الأمانة أن الطريق سيكون سالكا للمتجهين لأمانة المنطقة حتى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باستخدام الطريق البديل المحلي.
وأوضحت أن مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري يستهدف فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها الأمانة، لخدمة الأهالي.

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