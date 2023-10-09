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1428 جولة رقابية

10/9/2023 11:34:13 PM
(MENAFN- Al Watan) نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، 1428 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال شهر سبتمبر؛ لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية، والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عدد من المختصين والأطباء البيطريين.
وأسفرت الجولات عن رصد 330 مخالفة، وضبط وإتلاف 1299 كيلوجرامًا من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، التي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 22462 في جميع مسالخ القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.
وأكَّد مدير عام الفرع المهندس سلمان الصوينع، استمرار ومواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة؛ للحد من الهدر الغذائي من خلال حث وإرشاد المتسوقين لذلك.

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