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ائتلاف شولتس ضعيف أكثر بعد تكبده خسائر في انتخابات ولايتين

10/9/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدو الائتلاف الحكومي الألماني برئاسة المستشار أولاف شولتس الذي تقوضه الانقسامات، ضعيف أكثر من أي وقت مضى بعد تكبده هزيمة في انتخابات ولايتين حيث تأكد تقدم اليمين المتطرف.
ووصفت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية النتائج بأنها «كارثية» للائتلاف، بعد عملية الاقتراع التي أجريت امس الاول في بافاريا وهيسن التي تضم مدينة فرانكفورت، مقر البنك المركزي الأوروبي.
في هاتين الولايتين اللتين تعدان معقلا للمحافظين، هزم الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين) وحزب «البديل لألمانيا» (يمين متطرف) كما كان متوقعا، أحزاب الائتلاف وهي الحزب الاشتراكي الديموقراطي من يسار الوسط بزعامة شولتس، والخضر والحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، بحسب النتائج النهائية.
في هيسن، يشغل الحزب المناهض للمهاجرين المركز الثاني بعد الاتحاد الديموقراطي المسيحي.
بالنسبة للحزب الديموقراطي الحر (ليبرالي)، فإن النتيجة لا يمكن الرجوع عنها، إذ إنه لم يبلغ عتبة ال5% اللازمة للبقاء في البرلمان المحلي في بافاريا. أما في هيسن، فهو بلغ بالكاد هذه العتبة.
في منتصف ولاية حكومة شولتس، اختار الناخبون معاقبتها في انتخابات اتسمت بقلق السكان من الأزمة الصناعية في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، وعودة مسألة الهجرة.
وكتبت «دير شبيغل» أن «خسارة الدعم بغاية الوضوح» وستجعل الحكومة «مجبرة على إعادة النظر بمسارها الحالي».
واعتبر زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل أن الخسارة تعد «مؤشرا للأحزاب الثلاثة» المنضوية في الائتلاف الحكومي لحضها على «إيجاد حل أسرع» لمشاكل الألمان.
ويشكل التقدم الواضح لحزب «البديل لألمانيا» في هاتين الولايتين، صدمة.
ولفتت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» إلى أنه «لم يعد ممكنا القول إن البديل لألمانيا حزب قوي فقط في شرق» البلاد حيث المناطق الأكثر حرمانا اقتصاديا.
وقالت رئيسة الحزب أليسا فايدل «نحن على المسار الصحيح»، معتبرة أن النتائج تشكل «عقابا» للحكومة و«تصويتا من أجل التغيير».
وهذا الحزب المعادي للهجرة والذي يندد بتدابير حماية المناخ التي يربطها بغلاء المعيشة والقيود، أكد تقدمه في الاستطلاعات على مستوى البلاد حيث يحصل على ما بين 20 و22% من نوايا التصويت، قبل عامين من الانتخابات التشريعية الوطنية.
واستفاد الحزب من تركز الحملة إلى حد بعيد على الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف الحاكم منذ ديسمبر 2021.
وتركزت الحملة أيضا على المخاوف من أزمة هجرة جديدة على غرار أزمة 2015، مع تزايد أعداد طالبي اللجوء الوافدين خصوصا من سورية وأفغانستان عبر پولندا والنمسا والجمهورية التشيكية المجاورة.

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