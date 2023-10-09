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الجزائر ترجئ مشاوراتها للوساطة في أزمة النيجر

10/9/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الجزائر امس أنها قررت إرجاء المشاورات في شأن تنفيذ مبادرة الوساطة لحل الأزمة في النيجر عبر فترة انتقالية تستمر ستة أشهر، بعد إعلان النظام العسكري الحاكم أنه يرفض هذا الشرط، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وجاء في البيان «قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية».
وكان يفترض ان يزور وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف نيامي لبدء «مشاورات تحضيرية» بتكليف من الرئيس عبدالمجيد تبون بعد إعلان الجزائر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر وافق على الوساطة الجزائرية.
وأوضح بيان الخارجية الجزائرية «وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية».
ومنذ إعلان الوساطة الجزائرية، كان باديا ان نقطة الخلاف الرئيسية هي في مدة المرحلة الانتقالية، إذ كشف عطاف ان قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني «يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى»، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب «أمرا واقعا».
وقالت وزارة الخارجية النيجرية إن «السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة»، مشددة في الوقت عينه على أن «مدة الفترة الانتقالية» سيتم تحديدها من خلال نتائج «منتدى وطني شامل».
من جهة أخرى، بدأ انسحاب القوات الفرنسية من النيجر نهاية الأسبوع الماضي مع عدة قوافل انطلاقا من القواعد المتقدمة في شمال غرب البلاد حيث ينتشر 400 جندي والعاصمة نيامي، كما ذكرت مصادر أمنية في النيجر وفرنسا.
وسمحت قافلتان على الأقل مذاك بتزويد قاعدتي ولام وطبري باري بالإمدادات، ونقل العديد من الجنود الفرنسيين الذين لديهم أولوية إلى نيامي حيث يغادرون اليوم في طائرة عسكرية، وفقا للمصادر نفسها.
وسمحت الإمدادات بتحسين وضع الجنود الفرنسيين على الارض حيث كان احتياطي حصص الغذاء والمياه والوقود يكفي لأيام، والتحضير لمغادرتهم المنطقة المعروفة بـ «المثلث الحدودي» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث كانوا ينتشرون في إطار عملية مكافحة الإرهاب إلى جانب قوات النيجر.

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