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طوفان الأقصى عملية معقدة وجيدة التنسيق ومحكمة التنفيذ

10/9/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاءت عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من قطاع غزة السبت الماضي، مفاجئة على مختلف الصعد: مباغتة، تنفيذ محكم، وانطباع بقدرة على القتال مدة طويلة.
وحذرت أطراف عدة من اتساع نطاق المواجهة وانخراط جهات أخرى من «محور المقاومة» الذي تقوده إيران في المنطقة، ويضم دولا وتنظيمات معادية لاسرائيل، على الرغم من أن مسؤولين أميركيين اعتبروا أن اتهام طهران بالضلوع في العملية سابق لأوانه.
بدأت العملية صباح السابع من أكتوبر، في يوم السبت اليهودي، وبعد يوم من الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر 1973، حين باغتت مصر وسورية إسرائيل بهجوم واسع على جبهتين تزامنا مع «يوم الغفران».
وقال الباحث في معهد «اي أن أس أس» في تل أبيب كوبي ميخائيل إن العملية «إخفاق هائل لإسرائيل ونجاح هائل لحماس.. لم نكن مستعدين». ورأى أن حجم العملية لا يترك مجالا للشك حيال مدى التخطيط الذي تطلبته.
وأوضح «من أجل إطلاق عملية كهذه، يجب الاستعداد بشكل كبير، التخطيط، التنسيق، ويجب أن يتم وضع آفاق أو أهداف مهمة»، لاسيما أن حماس «تدرك أن ثمن عملية كهذه سيكون باهظا».
وفي 2021، باغتت حماس أيضا اسرائيل في عملية «سيف القدس» عبر إطلاق عدد كبير من الصواريخ احتجاجا على الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى.
وتسعى الحركة عبر تكثيف الإطلاق الى إنهاك منظومة «القبة الحديدية» الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ.
وقال إليوت تشابمان الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة الاستخبارات الدفاعية البريطانية «جاينز»، إنه تم إطلاق 4360 صاروخا في 15 يوما خلال عملية «سيف القدس»، في حين أطلقت حماس خمسة آلاف صاروخ على إسرائيل خلال اليومين الأولين فقط لعملية «طوفان الأقصى». وأضاف لوكالة فرانس برس «إذا حافظت حماس على هذا النسق، سيكون هذا أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن».
وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فابيان هينز «يفترض أن حماس لاتزال تملك ترسانة احتياطية مهمة من الصواريخ تمكنها من مواصلة القصف مدة لا بأس بها».
وتتمتع حماس بمخزون من الصواريخ يصعب تحديده كما، لكنه بمديات مختلفة.
وتشير التقديرات الى أن هذا المخزون تشكل بدعم دول عدة، وفق خبير غربي يفضل عدم كشف اسمه. متحدثا عن «كميات مهمة تم الاستيلاء عليها خلال معارك مع القوات الاسرائيلية».
وعملت حماس، كغيرها من المنظمات الاقليمية المدعومة من إيران، على تطوير قدرات التصنيع المحلي. وأوضح إليوت تشابمان أن غالبية الصواريخ التي في حوزة الحركة يتم تصنيعها محليا «وهي أنظمة صواريخ غير موجهة... لا تتطلب تقنيات متقدمة».
ويرى خبراء أن الحركة قد تبقي بعض قدراتها مخفية الى أن يحين موعد المعركة، وهو أسلوب سبق لحزب الله اللبناني أن اعتمده ضد إسرائيل.
وقال فابيان هينز «قد نرى ظهور قدرات جديدة بالكامل في حال اجتاحت (اسرائيل) قطاع غزة عن طريق البر».
بعيد العملية، اتجهت الأنظار الى إيران الداعمة لحماس وفصائل فلسطينية أخرى معادية لإسرائيل.
إلا أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض رأى أنه «من المبكر جدا القول» إذا كانت طهران «متورطة مباشرة» في الهجوم، وأنه ليس لدى الولايات المتحدة بعد «أي مؤشر» على ذلك. لكنه أضاف «ليس هناك شك» في أن حماس «ممولة ومجهزة ومسلحة» من طهران.
وأكدت إيران دعمها للعملية، معتبرة أن اتهامها بالضلوع فيها يستند إلى «دوافع سياسية».
ورأى الخبير في الشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية «إيريس» دافيد ريجوليه-روز «ثمة نقل للأسلحة، للقدرات المعرفية. من الواضح أن ثمة بصمة إيرانية تسمح بتصنيع الصواريخ محليا» في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما.
ونظرا لحجم الهجوم وطابعه غير المسبوق منذ عقود ضد الاحتلال الاسرائيلي، اعتبر كوبي ميخائيل أن «حماس لم تكن لتجرؤ على إطلاق عملية مماثلة من دون الحصول على ضمانة جدية (بالمساندة)، وهذه تحصل عليها من حزب الله وإيران».

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