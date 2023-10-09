Tuesday, 10 October 2023 06:54 GMT

السودان وإيران يستأنفان علاقاتهما الديبلوماسية

10/9/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن السودان أنه سيستأنف العلاقات الديبلوماسية مع إيران.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، إن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وانه سيخدم مصالحهما المشتركة.
من جهة اخرى، تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة أم درمان بالعاصمة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء قصف لمستشفى في الضاحية الشمالية للخرطوم.
وقال مصدر طبي لوكالة «فرانس برس»: «سقطت قذائف على مستشفى النو بحي الثورة في أم درمان ما أوقع ثلاثة قتلى» على الاقل.
وتشهد أم درمان معارك طاحنة بين الجيش و«الدعم السريع» منذ 15 ابريل الماضي.
وجاء احتدام المعارك امس، غداة استئناف المعارك في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، على بعد 350 كيلومترا جنوب الخرطوم، حيث قتل طفل وجرح 16 شخصا في المعارك فيما دمر العديد من المنازل، وفقا للجنة محامين موالية للديموقراطية وثقت الوقائع.
وفي مدينة جبل الأولياء، على بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة، اضطر الأطباء «لوقف العمل في المستشفى منذ بسبب قصف المدفعية الثقيلة»، حسبما قال طبيب لـ «فرانس برس».
وتفيد الأمم المتحدة بأن 70% من المستشفيات في السودان صارت خارج الخدمة بعد قصفها أو احتلالها من قبل مقاتلين كما أن مخزون المستلزمات الطبية والأدوية فيها تم نهبه أو ونفد.
وتركزت المعارك في العاصمة السودانية وفي غرب دارفور ولكنها امتدت أخيرا الى مناطق الى الجنوب من الخرطوم.
وقتل 9 آلاف شخص على الاقل منذ اندلاع الحرب، وفق منظمة «اكليد» المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، إلا أن هذه التقديرات يعتقد أنها أقل من الواقع بكثير.

MENAFN09102023000130011022ID1107216834

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث