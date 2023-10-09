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شي جينبينغ التوافق الصيني - الأميركي سيحدد مصير البشرية

10/9/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن العلاقات الصينية - الأميركية ستكون حاسمة لـ«مستقبل البشرية»، وذلك خلال زيارة وفد من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة زعيم الغالبية الديموقراطية تشاك شومر لبكين في إطار التقارب الديبلوماسي بين البلدين.
وقال شي إن «العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي الأهم في العالم. والطريقة التي ستتوافق فيها الصين والولايات المتحدة على مواجهة عالم مضطرب، ستحدد مستقبل البشرية ومصيرها».
من جهته، قال شومر «علينا إدارة علاقاتنا بمسؤولية»، مشددا على أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى الصراع»، لكنه أشار إلى أنه «من الطبيعي أن تجد قوتان عظميان نفسيهما في منافسة في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا والديبلوماسية وغيرها».
وذكر شومر أن «الهدف الأول» هو تحقيق «تكافؤ فرص للشركات والعمال الأميركيين».
اعتبر أن هناك أولوية لـ«محاسبة الشركات التي تتخذ في الصين مقرا لها وتوفر المواد الكيميائية القاتلة التي تغذي أزمة الفنتانيل الأميركية» مثلما هو «ضمان عدم دعم الصين الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا».
وتابع أن «تعزيز حقوق الإنسان هو أولوية أيضا».
واستقبل وزير الخارجية وانغ يي الوفد الأميركي، وقال وانغ يي في تصريحات إنه يأمل في أن تساعد هذه الزيارة «على تحسين فهم الولايات المتحدة للصين»، وأن تساعد أيضا الجانبين «على إدارة الخلافات على نحو أكثر عقلانية، في سبيل عودة العلاقة بين البلدين إلى مسار التنمية السليم».
وتابع وانغ يي بالقول إن «العالم اليوم يمر بفترة من الاضطرابات والتغييرات.. الأزمة في أوكرانيا لم تحل بعد، والحرب عادت إلى الشرق الأوسط». وذكر أيضا الزلزال الذي ضرب أفغانستان والذي خلف أكثر من ألفي قتيل.
وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع كل هذه التحديات، وينبغي للصين والولايات المتحدة أن تؤديا دوريهما كما يجب».
واستأنفت الصين والولايات المتحدة اللتان تتعارضان في العديد من المسائل، الحوار في الأشهر الأخيرة مع سلسلة من الزيارات أجراها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى لبكين، فيما لا يستبعد عقد لقاء بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره جو بايدن.
وبشأن عقد اجتماعه المرتقب مع نظيره الصيني، قال جو بايدن الجمعة الماضي إنه «من المحتمل» أن يلتقي شي جينبينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر المقبل. وأوضح الرئيس الأميركي لوسائل الإعلام أنه لم يتم التنظيم لمثل هذا الاجتماع «لكنه احتمال قائم».

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