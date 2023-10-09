مشاورات مكثفة وجهود مضنية للتوصل لاتفاق مبادلة أسرى بين إسرائيل وحماس

MENAFN - Al-Anbaa) تكثفت الجهود والاتصالات العربية والدولية من أجل وقف التصعيد بين حركة «حماس» الفلسطينية وإسرائيل. وأكد مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل لـ «رويترز» أن قطر ومصر تجريان اتصالات مع «حماس»، لكن شدة القتال تلقي بظلالها على أي انفراجة محتملة. وقد تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، حيث ناقشا «الجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري»، واتفقا على «أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الديبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث تم التباحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين، وتهديد لاستقرار المنطقة.

وقد تم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة، منعا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب التهدئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة تجري اتصالات مكثفة ووثيقة مع إسرائيل و«حماس» لمحاولة منع المزيد من التصعيد في القتال بينهما وضمان حماية الأسرى الإسرائيليين. وذكر المصدران ـ اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لوكالة «رويترز» ـ إن مصر حثت إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وحضت «حماس» على إبقاء الأسرى في حالة جيدة للحفاظ على احتمال التهدئة قريبا مفتوحا، على الرغم من أن الضربات الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة جعلت الوساطة مسألة صعبة.وفي سياق متصل، قال مصدر لـ «رويترز»، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن وسطاء قطريين أجروا اتصالات عاجلة مع قيادات «حماس» لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح نساء وأطفال إسرائيليين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل إطلاق سراح 36 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.وقال المصدر المطلع على سير المحادثات إن المفاوضات التي تجريها الدوحة بالتنسيق مع واشنطن منذ مساء السبت الماضي «تمضي بشكل إيجابي»، ولكن لا توجد علامات على حدوث انفراجة في ظل تعنت من الجانبين.لكن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران أكد أنه «لا مكان حاليا» للتفاوض حول تبادل للأسرى في ظل استمرار العملية العسكرية.وقال بدران، في تصريح من الدوحة، «العملية العسكرية مازالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا، وبالتالي لا مكان حاليا للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها».كما نفى مصدر أمني إسرائيلي وجود أي مفاوضات مع «حماس» لإبرام صفقة تبادل أسرى.وقال المصدر الأمني، الذي فضل الكشف عن اسمه للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، «لا توجد مفاوضات حول تبادل أسرى نساء وأطفال بين إسرائيل وحماس».في هذه الأثناء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في موسكو، أن روسيا والجامعة ستعملان على «وقف إراقة الدماء» في إسرائيل وغزة، وذلك بالتعاون مع الدول التي تريد «سلاما دائما في الشرق الأوسط». وأيد الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحات لافروف، ودعا إلى إيجاد «حل عادل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني» وإيجاد «آفاق سياسية». وقال أبوالغيط إن الجامعة العربية ترفض العنف من الجانبين.وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا غدا على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان الاسرائيلي على غزة، بحسب ما أفاد الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي. وقال زكي في تصريح امس إنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بناء علي طلب دولة فلسطين «لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي» على غزة.بالتوازي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي مع احتدام القتال بين حركة «حماس» والقوات الإسرائيلية.من جانب آخر، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في غزة وفق ما أفاد مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.