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إسرائيل تحاصر غزة والقسام إعدام رهينة مع كل استهداف للفلسطينيين

10/9/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي على مدار الساعة، إلى جانب حصار مطبق فرضته إسرائيل على قطاع غزة، وسط تحذيرات من انخراط أطراف أخرى في التصعيد بعد تحريك الولايات المتحدة كبرى حاملات طائراتها «يو اس اس فورد» صوب إسرائيل في وقت حذرت إيران من «رد مدمر» في حال تم استهدافها. وفي تطور عملياتي، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، أن «كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين»، محملا إسرائيل «أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه»، وقال «قررنا أن نضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا».
وأضاف في تصريح بثته قناة «الجزيرة»: «تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي»، معتبرا أن «العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها».ولليوم الثالث على التوالي واصلت إسرائيل غاراتها المكثفة على القطاع، مستهدفة منازل المدنيين والمشافي والمساجد، رافعة عدد الضحايا الى ما فوق الـ 600 قتيل وأضعافهم من الجرحى، ردا على الضربة الموجعة التي وجهتها لها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس ضمن عملية «طوفان الأقصى». وقالت وكالة الأناضول إن الضربات الجوية الإسرائيلية للمساجد أدت إلى تدمير 6 منها على الأقل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال يتعمد قصف المشافي والإسعاف وقتل وإصابة الطواقم في خرق للقوانين الدولية، مناشدة المجتمع الدولي الضغط للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والإسعاف في غزة. وأكدت الوزارة أن عشرات القتلى والمصابين سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين أمس. وقالت قناة الجزيرة ان 50 شخصا على الأقل قضوا في قصف المخيم. وقال مدير الإسعاف في قطاع غزة إن هناك «إعدادا هائلة من الشهداء» نتيجة القصف. وأعلنت كتائب القسام في بيان مقتضب، أن غارات إسرائيل على قطاع غزة أدت إلى مقتل 4 من الأسرى الإسرائيليين وآسريهم. وعلاوة على القصف غير المسبوق، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت بفرض حصار مطبق على القطاع. وقال في بيان صادر: «لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود كل شيء مغلق».
بدوره، قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة. وأضاف في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي «ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل».
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتغيير منطقة الشرق الأوسط. وقال في بيان لرؤساء السلطات المحلية: «نحن في خضم حرب، وأعلم أنكم مررتم بالكثير من الأمور الصعبة، لكن ما ستمر به حماس سيكون أصعب وأقسى».
وأضاف: «نحن في خضم المعركة وسنقوم بتغيير الشرق الأوسط وقد بدأنا للتو فقط، والأمر يتطلب وقتا والمطلوب الآن هو الصمود في الأيام القريبة القاسية». وأعلن جيش الاحتلال أمس، عن استدعاء 300 ألف جندي احتياط. وقال المتحدث باسمه دانيال هغاري في إحاطة للصحافيين: «نحن في عملية تجنيد واسعة النطاق لجنود الاحتياط، وصلنا إلى 300 ألف جندي احتياطي في غضون 48 ساعة».
في المقابل، وبعد أن أعلنت إسرائيل استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها مقاتلو كتائب عز الدين القسام،، اكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مقاتلو حماس مازالو يتسللون لإسرائيل لتنفيذ هجمات. وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وقوع معارك بين الجيش ومسلحين وصلوا عبر البحر لشاطئ زيكيم شمال غزة، وطلب الجيش من سكان المستوطنة التزام منازلهم. وردا على الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف على غزة، لم تتوقف صفارات الإنذار في العمق الإسرائيلي، حيث واصلت كتائب الأقصى قصف المستوطنات برشقات من الصواريخ وصلت إلى تل أبيب وريشون لتسيون وأشدود، وأدت الصواريخ الى توقف العمل في مطار بن غوريون لعدة مرات ونشرت صورا أظهرت حالة الفوضى التي سادت في أكبر وأهم مطارات إسرائيل، وعليه ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 إضافة إلى 2600 جريح.
ومع زيادة حدة المواجهة، حذر الكرملين أمس من خطر انخراط أطراف أخرى في التصعيد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن «خطر انخراط قوى ثالثة في هذا النزاع مرتفع»، داعيا إلى إطلاق «مسار مفاوضات في أقرب وقت ممكن»، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الإشارة إلى دور إيران تهدف إلى تحويل الرأي العام وتبرير الإجراءات المقبلة التي قد تتخذها» إسرائيل. وحذر كنعاني من أن «أي أحد يهدد إيران يجب أن يعلم أن كل تحرك غبي سيؤدي إلى رد مدمر».
وجاء ذلك بعد أن قالت مصادر أميركية بإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» إلى قبالة السواحل الإسرائيلية لمواجهة احتمال تدخل إيران.

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