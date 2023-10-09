أفراح العصفور

أفراح العصفور
التاريخ
10/9/2023 11:33:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل بدر سالم عبدالله العصفور وفهد سالم عبدالله العصفور بزفاف نجلهم سالم فهد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الـذين قـــدموا المباركة بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
MENAFN09102023000130011022ID1107216830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.