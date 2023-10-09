حسن الخلق كنز ثمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) المجتمعات تبقى في أمن وأمان، وفي سلام واستقرار، وفي أفضل حال حين تحافظ على كنز «حسن الأخلاق» في مأمن، فالأخلاق الحسنة هي الكنز الثمين، وهي صمام أمان للمجتمع، وبها تسمو وتسلم المجتمعات، ومن يمارس «تحطيم الأخلاق» فإنه بهذه الممارسة الجائرة ينهي وجود مجتمعه، ويسارع في تمزيقه وشتاته وهوانه، وبالوقت نفسه سيتضرر هو أولا، لأن تفشي «سوء الأخلاق» ضرره يطول الجميع دون استثناء!.
على كل واحد منا، وبحسب مكانه ومكانته، وبحسب دائرته المحيطة به، وقدراته، أن يحارب ويجتث كل صور «سوء الأخلاق»، وأن يسهم في ترسيخ «حسن الأخلاق» قدر الإمكانات، وبالقدر المتاح لديه، وعلينا استذكار حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته..».
لو تفـــكرنا وتوقفنا عند تلك المجتمعات التي تعاني التشـــتت والهلاك والضياع، وتعاني حالة من التوهان، وكما نقول في لهجتنا العامية «مدودهة»، أي حائرة لا تعرف ماذا تصنع وماذا حل بها، لوجدنا بعد ذلك التفكر أن السبب الرئيس الذي أوصل تلك المجتمعات إلى هذه الحالة هو تفشي «سوء الأخلاق» الذي قادها إلى التحاقد والتحاسد والتباغض، والتقاطع والتناحر والتحارب، حتى وصلوا إلى طريق مسدود أمام «التفاهم»، لأن وسيلة التفاهم «الأخلاقية» مفقودة عندهم.
لذلك من هنا ننادي بترسيخ الأخلاق، وبإيقاف كل صوت يزرع الشر في المجتمعات، وندعو إلى رعاية الحكماء والفضلاء وتقديمهم، حتى نبقى في أحسن حال، ونعانق سحب المجد والنهضة والسمو، فلا سمو ولا نهضة إلا بنشر حسن الخلق وأن يكون ذلك هو الأساس في التعامل بين أفراد المجتمع. علينا إدراك هذه الحقيقة جيدا، فالرسول العظيم صلى الله عليه وسلمجاء مبعثه لترسيخ مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، لذلك من يعبث بمكارم الأخلاق فإنه يعبث بمصير أمة بأكملها، فلنحافظ على هذه «المكارم» حتى نعيش في سلام.
بالختام نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يدحر كل إنسان يريد لسوء الخلق أن يتفشى، وصدق من الشعراء من قال عن الأخلاق:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وقال آخر:
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه
فقوم النفس بالأخلاق تستقم
وقال آخر:
إذا أصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتما وعويلا
وكان لي أبيات من قصيدة طويلة سابقة قلت فيها:
لا نرتضي فعلا يفرق صفونا
وسنغلب الأعداء دون عناء
وسيغلب الأعداء صدق قلوبنا
وقلوبنا تعلو على البغضاء
وقلوبنا ترنو لكل فضيلة
(لا تنحني بمناقع السفهاء)
ويحفوها طيب وعطر نافح
متناثر في البحر والبيداء
hanialnbhan@
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