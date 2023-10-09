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حسن الخلق كنز ثمين

10/9/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المجتمعات تبقى في أمن وأمان، وفي سلام واستقرار، وفي أفضل حال حين تحافظ على كنز «حسن الأخلاق» في مأمن، فالأخلاق الحسنة هي الكنز الثمين، وهي صمام أمان للمجتمع، وبها تسمو وتسلم المجتمعات، ومن يمارس «تحطيم الأخلاق» فإنه بهذه الممارسة الجائرة ينهي وجود مجتمعه، ويسارع في تمزيقه وشتاته وهوانه، وبالوقت نفسه سيتضرر هو أولا، لأن تفشي «سوء الأخلاق» ضرره يطول الجميع دون استثناء!.
على كل واحد منا، وبحسب مكانه ومكانته، وبحسب دائرته المحيطة به، وقدراته، أن يحارب ويجتث كل صور «سوء الأخلاق»، وأن يسهم في ترسيخ «حسن الأخلاق» قدر الإمكانات، وبالقدر المتاح لديه، وعلينا استذكار حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته..».
لو تفـــكرنا وتوقفنا عند تلك المجتمعات التي تعاني التشـــتت والهلاك والضياع، وتعاني حالة من التوهان، وكما نقول في لهجتنا العامية «مدودهة»، أي حائرة لا تعرف ماذا تصنع وماذا حل بها، لوجدنا بعد ذلك التفكر أن السبب الرئيس الذي أوصل تلك المجتمعات إلى هذه الحالة هو تفشي «سوء الأخلاق» الذي قادها إلى التحاقد والتحاسد والتباغض، والتقاطع والتناحر والتحارب، حتى وصلوا إلى طريق مسدود أمام «التفاهم»، لأن وسيلة التفاهم «الأخلاقية» مفقودة عندهم.
لذلك من هنا ننادي بترسيخ الأخلاق، وبإيقاف كل صوت يزرع الشر في المجتمعات، وندعو إلى رعاية الحكماء والفضلاء وتقديمهم، حتى نبقى في أحسن حال، ونعانق سحب المجد والنهضة والسمو، فلا سمو ولا نهضة إلا بنشر حسن الخلق وأن يكون ذلك هو الأساس في التعامل بين أفراد المجتمع. علينا إدراك هذه الحقيقة جيدا، فالرسول العظيم صلى الله عليه وسلمجاء مبعثه لترسيخ مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، لذلك من يعبث بمكارم الأخلاق فإنه يعبث بمصير أمة بأكملها، فلنحافظ على هذه «المكارم» حتى نعيش في سلام.
بالختام نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يدحر كل إنسان يريد لسوء الخلق أن يتفشى، وصدق من الشعراء من قال عن الأخلاق:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وقال آخر:
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه
فقوم النفس بالأخلاق تستقم
وقال آخر:
إذا أصيب القوم في أخلاقهم
فأقم عليهم مأتما وعويلا
وكان لي أبيات من قصيدة طويلة سابقة قلت فيها:
لا نرتضي فعلا يفرق صفونا
‏وسنغلب الأعداء دون عناء
‏وسيغلب الأعداء صدق قلوبنا
‏وقلوبنا تعلو على البغضاء
‏وقلوبنا ترنو لكل فضيلة
(‏لا تنحني بمناقع السفهاء)
‏ويحفوها طيب وعطر نافح
‏متناثر في البحر والبيداء

hanialnbhan@

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