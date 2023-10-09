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أهمية حرب غزة

10/9/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحرب الفلسطينية - الإسرائيلية تعود إلى ساحة الصدام والقتال.. حركة حماس أعلنت حربها المباغتة على إسرائيل كمحاولة لإجبار إسرائيل على وقف استفزازاتها وعنادها في عدم قبول قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والقرار الأممي منسجم مع المبادرة العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت.
أرى أن هذه الحرب فرصة لأن تدفع العرب لإنجاز المبادرة العربية، وذلك من خلال إقناع العالم بأن يتعهد بإلزام إسرائيل بالقرارات الأممية التي صدرت عن مجلس الأمن، والتي تتضمن تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والظروف التي تمر بها المنطقة تجبر كل الجهات على أن تتحرك لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تحفظ الحقوق الفلسطينية.. دعونا نستغل هذه الأزمة لأن نستكمل مفاوضات السلام في المنطقة، دعونا نعمل بجدية الآن على أن ندفع كل الدول الغربية إلى الدفع في هذا الاتجاه حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة، والعمل على أن يحرص الجميع على إنجاز قرارات مجلس الأمن التي تضمن إقرار السلام العادل القائم على حفظ الحقوق الفلسطينية.
من أقوال الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد (طيب الله ثراه): «إن أعظم إنجاز استطاعت الانتفاضة الفلسطينية بصمودها أن تحققه هو أنها سلطت أصدق الأصداء أمام الرأي العام العالمي على خرافة التقدمية الإسرائيلية وديموقراطيتها وأكدت الهوية الفلسطينية فوق أرضها وبأيدي أبنائها، هوية أقوى من القهر وتستعصي على الشتات والذوبان، فيها طهارة القدس وصلابة الصخرة المشرفة وهدي المرسلين».
والله الموفق.

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