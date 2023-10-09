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خور عبدالله

10/9/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعد الملاحة البحرية الوسيلة المهيمنة على نشاط التجارة الدولية، والتي تعتبر رافدا أساسيا في القطاع الاقتصادي للدول لإسهامها في دعم تنمية التبادل التجاري العالمي وربط الدول اقتصاديا بشكل انسيابي ينعكس طرديا مع حجم الدخل القومي لتلك الدول نظير الصناعات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بعمليات الشحن البحري، فضلا على إمكانية إنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية بالقرب من تلك الموانئ البحرية لتعزيز القطاع السياحي والتجاري والتي يكون يهدف منها الحصول على دخل مستدام.
هنا تكمن أهمية استغلال خور عبدالله كقناة حيوية في التجارة الدولية عبر تطوير بنيته التحتية وزيادة كفاءته التشغيلية لاستيعاب العديد من الناقلات البحرية الكبيرة وتحويله إلى نقطة جذب ملاحية تربط السوق الآسيوي مع السوقين الأفريقي والأوروبي، وذلك باستحداث مقترح مشروع إنشاء ممر مائي يربط بين خور عبدالله بجزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية التي تشهد استحداث مناطق ساحلية ذات وجهات اقتصادية عالمية، بما يحقق فوائد اقتصادية كبيرة محليا.
ويشــمل المشروع بنية تحتية لنقل الطاقة وإنشــاء خطوط السكك الحديدية، لتسهيل وتأمين عمليات النقل التجــــاري، وهذا ما يمنح خور عبدالله أهمـــية ديبلوماسية واقتصادية عالمية ويكسبها ميزة استراتيجية في العلاقات الدولية، ما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بترسيم الحدود رقم 833 دوليا.

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