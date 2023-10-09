(MENAFN
- Al-Anbaa) هناك أناس يفصلون الحظ عن القدر، ويجعلون كل منهما في خانة، وهو خطأ ربما يكون غير مقصود، ولكن الحقيقة أن بين الحظ والقدر رابطة قوية واتصالا وثيقا، فلا حظ بلا قدر على الإطلاق، لأن القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فالقدر من التقدير والمقدر هو الله عز وجل، كما ان الله سبحانه وتعالى يقسم الحظوظ بين عباده، وبذلك قضى، وعلى ذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف، أما الحظ العظيم والسعادة التي ما بعدها سعادة فهي حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة، فهذا هو الفوز العظيم، أما حظوظ الدنيا فكلها إلى زوال، وإن كنا نفرح ونبتهج بها، ويأتي معنى الحظ في اللغة بالجد والنصيب المقدر بقضاء وقدر، والقدر هو ما كتبه الله وقضاه وأراد حدوثه، فأول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، (رواه الترمذي)، فلا حظ إلا بمشيئة المولى عز وجل وقدره، ولابد ان نعرف وندرك تمام الإدراك أن ما يقع لنا في هذه الدنيا من خير وشر وسعادة وشقاء ونفع وضر وحزن وفرح بقدر المولى جل وعلا وبإرادته الغالبة كل إرادة:
يريد المرء أن يعطى مناه
ويأبى الله إلا ما أرادا
ثم ان الإقرار بهذه الأمور واعتقادها وتيقنها ثقة بالله والثقة إيمان بالقضاء والقدر، ونحن بحمد الله نؤمن بالقدر خيره وشره، والحظ كذلك والتوفيق لا يكون إلا بأمر الله مقدرا في سابق علمه سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما يقال عن الحظ باطل بالعقل والنقل والواقع، وشاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، والجد هو الحظ، ومع ما ذكرت فكثير من الناس يشتكي سوء حظه، يقول الشاعر:
إذا لم يرزق الإنسان حظا
فما حسناته إلا ذنوب
وكان الناس في الماضي يقولون: الحظ يمرض ولا يموت، وهناك من يخلط بين الحظ والقدر وربما رجحوا كفة الحظ على القدر مع انه لاحظ بلا قدر، فلنجمل الطلب ونتيقن أن ما قدر كائن.
ودمتم سالمين.
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