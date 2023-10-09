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الحظ والقدر

10/9/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هناك أناس يفصلون الحظ عن القدر، ويجعلون كل منهما في خانة، وهو خطأ ربما يكون غير مقصود، ولكن الحقيقة أن بين الحظ والقدر رابطة قوية واتصالا وثيقا، فلا حظ بلا قدر على الإطلاق، لأن القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فالقدر من التقدير والمقدر هو الله عز وجل، كما ان الله سبحانه وتعالى يقسم الحظوظ بين عباده، وبذلك قضى، وعلى ذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف، أما الحظ العظيم والسعادة التي ما بعدها سعادة فهي حظ من زحزح عن النار وأدخل الجنة، فهذا هو الفوز العظيم، أما حظوظ الدنيا فكلها إلى زوال، وإن كنا نفرح ونبتهج بها، ويأتي معنى الحظ في اللغة بالجد والنصيب المقدر بقضاء وقدر، والقدر هو ما كتبه الله وقضاه وأراد حدوثه، فأول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، (رواه الترمذي)، فلا حظ إلا بمشيئة المولى عز وجل وقدره، ولابد ان نعرف وندرك تمام الإدراك أن ما يقع لنا في هذه الدنيا من خير وشر وسعادة وشقاء ونفع وضر وحزن وفرح بقدر المولى جل وعلا وبإرادته الغالبة كل إرادة:
يريد المرء أن يعطى مناه
ويأبى الله إلا ما أرادا
ثم ان الإقرار بهذه الأمور واعتقادها وتيقنها ثقة بالله والثقة إيمان بالقضاء والقدر، ونحن بحمد الله نؤمن بالقدر خيره وشره، والحظ كذلك والتوفيق لا يكون إلا بأمر الله مقدرا في سابق علمه سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما يقال عن الحظ باطل بالعقل والنقل والواقع، وشاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، والجد هو الحظ، ومع ما ذكرت فكثير من الناس يشتكي سوء حظه، يقول الشاعر:
إذا لم يرزق الإنسان حظا
فما حسناته إلا ذنوب
وكان الناس في الماضي يقولون: الحظ يمرض ولا يموت، وهناك من يخلط بين الحظ والقدر وربما رجحوا كفة الحظ على القدر مع انه لاحظ بلا قدر، فلنجمل الطلب ونتيقن أن ما قدر كائن.
ودمتم سالمين.

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