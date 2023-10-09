Tuesday, 10 October 2023 06:53 GMT

والله إنكم تعرفونهم

10/9/2023 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكرا لدولتنا الحبيبة حيث تنفرد الكويت بنظام تعاوني فريد من نوعه سبقنا فيه كل الدول العربية ولا أعتقد وجوده في الغرب وأميركا.
تقوم الحكومة بمنح أرض مجانا لأهالي كل ضاحية في الكويت ليقيموا عليها سوقا مركزيا كبيرا يضم عشرات المحلات التجارية التي تنفرد بتقديم خدمتها لأهالي المنطقة، فشكرا لوطننا الحبيب على الجمعيات التعاونية.
ولله الحمد الغالبية العظمى من مساهمي الجمعيات يحسنون اختيار أعضاء مجالس إدارات تلك الجمعيات، وأكثر الجمعيات في الكويت تؤدي واجبها تجاه المساهمين والضواحي على أكمل وجه.
لكن هناك فئة قليلة من بعض الجمعيات تحتاج إلى حسن الاختيار، والسبب أهمية وحيوية الجمعية وقيمتها للمنطقة.
الجمعية التعاونية «عارفين شنو يعني الجمعية التعاونية؟» منفذ تسويقي يحتكر خدمة البيع لكافة الخدمات الاستهلاكية والتجارية بل والتجميلية في كثير من الأحيان في ضواحٍ، تعداد سكان الواحدة منها لا يقل عن 50 ألف نسمة وتصل أحيانا إلى ربع المليون شخص، لذلك في كل انتخابات جمعية تعاونية يجب ان ننتخب الطيبين الأخيار الناس الملتزمين أصحاب السمعة الطيبة، مع تجنب التصويت لمن يعتقدون أن له مصالح في الوصول للجمعية ويريد ان يستفيد منها. بل حُلمي أن يصل الوعي التعاوني لدى المساهمين إلى درجة النظر في عيون من ترشح في انتخابات جمعيتهم بهدف التربح والثراء والقول له بكل صراحة ووضوح: «أنت غير مرحب بك ولست مؤهلا لإدارة جمعيتنا ولن نصوت لك.. بس كافي».
هذي جمعيتنا هذا حلالنا وحلال أيتام وأرامل ومتقاعدين. لذلك أحسنوا الاختيار وصوتوا للصالح وابتعدوا عن الفاسد.
نقطة أخيرة: طيب شلون نعرف الشخص الذي رشح نفسه لجمعيتنا انه من النوع الذي أتى من أجل مصلحته وليستفيد من الجمعية؟
ردي على هذا السؤال: والله إنكم تعرفونهم، والله إنكم تعرفونهم. وكما قال المثل الكويتي القديم: «كلنا عيال قرية وكلن يعرف أخيه».

ghunaimalzu3by@

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