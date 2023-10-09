Tuesday, 10 October 2023 06:53 GMT

نبضات من القلب

10/9/2023 11:33:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ٭ نبضات الحياه تزيل أوجاع زمن الغربة ونحن داخل الوطن.
٭ العقل تاج للقلب يظل يضيء المعرفة ويخفف هموم المحن.
٭ نحن لا نستطيع تكييف الناس على محبة الآخرين ولكنهم يكيفونهم حسبما يرون ذلك.
٭ لا أحب أن أرى الخوف في عيون طفل بريء ولا دمعة من داخل أعماق امرأة مزقتها الظروف القاسية.
٭ حسن الخلق عملة نادرة لا توجد إلا من داخل المشاعر الإنسانية الدافئة.
٭ القلوب الرقيقة لها ألوان جميلة لا نراها إلا من خلال خيوط أشعة الشمس الذهبية.
٭ أحب أن أرى ابتسامة طفل حائر من خلال قبلة دافئة من أم حنون.
٭ نحن الكويتيين لنا كبرياء ومشاعر يصفق لها العقل البشري.
٭ العيون الحزينة لا تبوح بأسرارها إلا للجروح الدفينة.
٭ القلوب الرقيقة كألوان الطيف لا يراها إلا السابح بشاطئ الأمن والأمان.
٭ كــل إنسان يستطيع أن يصنع لنفســـه الأحـزان أو الأفراح متى شاء.
٭ قد تبهرنا الشمس بأشعتها القوية ولكنها لا تستطيع أن تضيء حجرة صغيرة داخلها إنسان مظلوم.
٭ الكسر سهل مداواة آلامه، ولكن كسر الكرامة من أين نجد له الدواء.
٭ احمد الله على نسيم الحرية التي أعطاها الله لك فهناك سجناء يتمنون نسمة واحدة فقط من هذه النسائم.
٭ قمة الصبر وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.

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