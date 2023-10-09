نبضات من القلب

(MENAFN
- Al-Anbaa) ٭ نبضات الحياه تزيل أوجاع زمن الغربة ونحن داخل الوطن.
٭ العقل تاج للقلب يظل يضيء المعرفة ويخفف هموم المحن.
٭ نحن لا نستطيع تكييف الناس على محبة الآخرين ولكنهم يكيفونهم حسبما يرون ذلك.
٭ لا أحب أن أرى الخوف في عيون طفل بريء ولا دمعة من داخل أعماق امرأة مزقتها الظروف القاسية.
٭ حسن الخلق عملة نادرة لا توجد إلا من داخل المشاعر الإنسانية الدافئة.
٭ القلوب الرقيقة لها ألوان جميلة لا نراها إلا من خلال خيوط أشعة الشمس الذهبية.
٭ أحب أن أرى ابتسامة طفل حائر من خلال قبلة دافئة من أم حنون.
٭ نحن الكويتيين لنا كبرياء ومشاعر يصفق لها العقل البشري.
٭ العيون الحزينة لا تبوح بأسرارها إلا للجروح الدفينة.
٭ القلوب الرقيقة كألوان الطيف لا يراها إلا السابح بشاطئ الأمن والأمان.
٭ كــل إنسان يستطيع أن يصنع لنفســـه الأحـزان أو الأفراح متى شاء.
٭ قد تبهرنا الشمس بأشعتها القوية ولكنها لا تستطيع أن تضيء حجرة صغيرة داخلها إنسان مظلوم.
٭ الكسر سهل مداواة آلامه، ولكن كسر الكرامة من أين نجد له الدواء.
٭ احمد الله على نسيم الحرية التي أعطاها الله لك فهناك سجناء يتمنون نسمة واحدة فقط من هذه النسائم.
٭ قمة الصبر وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.
MENAFN09102023000130011022ID1107216824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.