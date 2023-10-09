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أمنية تحصد جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة

10/9/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن، الأسبوع الماضي، عن فوز معرض شركة أمنية في منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة بدورتها الأولى للعام الحالي عن الفئة الفضية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور سمو الأميرة دينا مرعد، ووزيرة النقل وسام التهتموني ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
وجاء فوز معرض البتراوي في محافظة الزرقاء، تقديراً لجهود أمنية في توفير بيئة مثالية وصديقة لعملائها من ذوي الإعاقة، حيث عملت الشركة بدءاً من العام الماضي وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، على إعادة تصميم 16 معرضاً من 46 معرضا منتشرا في جميع أنحاء المملكة، حيث تم وضع منحدرات مع ملصقات تحذيرية، وتخصيص مساحة داخل المعرض لمستخدمي الكراسي المتحركة مع ملصقات إرشادية على الأرض، وتخصيص مكتب خاص للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين رمز خاص على جهاز الدور بالإعاقة، وتخصيص مؤشرات أرضية لاستدلال الأشخاص المكفوفين، إضافةإلى توفيرها مواقف مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعاقدت أمنية مع مؤسسة متخصصة بترجمة لغة الإشارة "مارثا" لتوفير ترجمة مباشرة للعملاء الصم، إضافة إلى تسجيل عدد من مقاطع الفيديو الدعائية بلغة الإشارة، وتدريب موظفي المعارض على التعامل مع العملاء ذوي الإعاقة، وتخصيص أجهزة لوحية في جميع المعارض للترجمة الحية للغة الإشارة.
وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أمنية"، فيصل قمحية "فخورون بفوزنا بهذه الجائزة التي تعكس التزامنا بتوفير بيئة ملائمة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأننا من أشد المؤمنين بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وبأحقيتهم في الوصول إلى جميع الخدمات والمنتجات المقدمة لهم".
وأضاف قمحية "سنواصل العمل على تطوير بيئة معارضنا لتكون أكثر يسراً ومرونة، ونسعى لتحقيق المزيد من التقدم في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركتنا المنسجمةوأهداف التنمية المستدامة".
ومن جانبه، هنأ أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، شركة "أمنية" على فوزها بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس التزام الشركة الحقيقي بتوفير بيئة صديقة ومرنة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعرب العزة عن أمله في أن تحذو بقية الشركات الوطنية حذو شركة "أمنية" في إعادة تصميم منشآتها لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يسهم في تمكينهم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.
كما تجدر الإشارة إلى أن شركة "أمنية" أطلقت، في وقت سابق من العام الحالي، تطبيق مكالمات الطوارئ المجاني خط 114 لمشتركيها من ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتيح التطبيق الجديد للمشتركين من ذوي الإعاقة السمعية إجراء اتصالات فيديوية مجانية مع مختصين داخل مركز القيادة والسيطرة ممن تم تدريبهم على التواصل بلغة الإشارة للإجابة عن استفساراتهم والحصول على الدعم والمساعدة في حالات الطوارئ.

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