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تطبيق إلى يوقع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان

10/9/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقّع "إلى" التطبيق البنكي التابع لبنك ABC في الأردن اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان يكون بموجبها الراعي الذهبي لمبادرة مع البيئة ضد السرطان، والتي تهدف إلى التوعية بالسلوكيات الصديقة للبيئة وأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من السرطان.
وقد وقّع الاتفاقية، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان/ نسرين قطامش، ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية بالتجزئة/ تاج خمش نيابة عن الرئيس التنفيذي/ المدير العام لبنك ABC في الأردن، السيد جورج فرح صوفيا.
وحول ذلك، قالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان / السيدة نسرين قطامش: "نثمّن الوعي البيئي الذي يتحلّى به "إلى" ودعمه مبادرة المؤسسة لإيجاد حلول مستدامة تضمن الحفاظ على البيئة مع ترك أثر إيجابي على صحة المجتمع وصحة مرضى السرطان."
من جانبه صرّح رئيس مجموعة الأعمال المصرفية بالتجزئة/ تاج خمش نيابة عن الرئيس التنفيذي/ المدير العام لبنك ABC في الأردن، السيد جورج فرح صوفيا: "إنّ مؤسسة الحسين للسرطان أطلقت هذه المبادرة بهدف التشجيع على اتباع سلوكيات صديقة للبيئة لحماية صحتنا وصحة عائلاتنا ولنشهد مستقبلا خاليا من الأمراض، وإنّ مشاركة البنك في دعم هذه المبادرة تأتي استمراراً لدوره في دعم الجهود الوطنية لمكافحة مرض السرطان".

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