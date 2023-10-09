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الحكومة تقر لأول مرة إستراتيجية وطنية للألعاب الإلكترونية

10/9/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن الحكومة أقرت بداية الشهر الحالي على الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027 والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على كافة المستويات.
وقالت الوزارة لـ "الغد" إن إقرار الحكومة هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها يأتي بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء.
وقالت الحكومة بان إقرار الإستراتيجية ينسجم مع ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والتي أكدت أهمية هذه الصناعة كواحدة من الصناعات الإبداعية المهمة التي تشهد نموا كبيرا على المستويات المحلية والعربية والعالمية.
وأكدت الحكومة أن ثمة آثارا إيجابية ستنتج عن تطبيق الإستراتيجية في القطاع ومنها تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتطوراتها المختلفة.
وأكدت أثرها في تطوير قدرات لاعبي الرياضات الإلكترونية وتنمية مهارات التفكير الإستراتيجي والإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات السريعة خارج الصندوق وبشكل مبتكر.
ويأتي إقرار الإستراتيجية الجديدة في وقت تواجه فيه صناعة الألعاب الإلكترونية تحديات متعددة على رأسها المنافسة العالمية في القطاع، والتمويل ونقص الكفاءات في هذا المجال، وتحدي الضرائب والرسوم وتحدي الفجوة بين متطلبات الصناعة ومخرجات التعليم الجامعي.
وتعتبر صناعة الألعاب الإلكترونية صناعة واعدة، وتحتاج إلى الدعم لزيادة مساهمتها في القطاع التقني وفي الاقتصاد وتوظيف الشباب.

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