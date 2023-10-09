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الإسلامي للتنمية: إصدار 5 مليارات من الصكوك الخضراء

10/9/2023 11:32:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، التزام البنك بالعمل باتفاقية باريس للتعامل مع تحديات المناخ، عبر إصدار نحو 5 مليارات من الصكوك الخضراء والصكوك المرنة.
وقال الجاسر في كلمته خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "إننا نولي اهتماما لمساعدة البلدان ماليا عبر العديد من الطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، التزامنا بضمان أن نسبة 35 % من إجمالي تمويلاتنا سيذهب لمشاريع المناخ بحلول العام 2025، حققنا بالفعل نسبة 32 %، مضيفاً: "نحن قريبون من تحقيق مستهدفنا وملتزمون بالاستمرار".
وأوضح أنه على سبيل المثال، البنك يشارك في تمويل مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، عبر إتاحة نحو 344 مليون دولار من تكلفة المشروع.
وتابع: "نتعاون أيضا مع مؤسسات مالية أخرى مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكل المؤسسات التنموية العربية مثل الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق البحرين وصندوق أبوظبي، حيث تعهدنا جميعا في مؤتمر كوب 27 بإقراض 24 مليار دولار للتعامل مع تحديات المناخ، وبلغت حصة البنك الإسلامي من هذه التعهدات نحو 13 مليار دولار".-(رويترز)

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