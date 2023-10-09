Tuesday, 10 October 2023 06:52 GMT

مؤشر البورصة ينخفض 0.13 %

10/9/2023 11:32:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2458.30 نقطة، بانخفاض نسبته 0.13%.
وبلغ حجم التداول الإجمالي 5.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3.268 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و43 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.34 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والإتصالات 3.70 %، 1.44 %، 0.47 %، 0.36 %، 0.21 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية واللإنشائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، النقل، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، التأمين، العقارات 1.83 %، 1.83 %، 1.44 %، 1.25 %، 1.07 %، 0.49 %، 0.42 %، 0.29 %، 0.27 %، 0.25 %، 0.20 %، 0.13 %، 0.08 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الاردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 7.14 %، الحياة للصناعات الدوائية بنسبة 5.88 %، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 4.44 %، الدولية للفنادق والاسواق التجارية بنسبة 4.17 %، ومصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 3.70 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 6.67 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.55 %، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.44 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.17 %، والأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.08 %.

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