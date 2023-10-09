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أكثر من نصف مليون زائر لمادبا في 9 أشهر

10/9/2023 11:32:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






أعلن مدير سياحة مادبا وائل جعنيني أن المحافظة تجاوزت حاجز نصف مليون زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال جعنيني لـ"الغد" إن أعداد زوار مادبا تجاوز حاجز الـ528 ألف سائح خلال الأشهر التسعة الماضية بزيادة مقدارها 253.5 ألف زائر أو ما نسبته 92 % عن ألفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أن الحركة السياحية التي تشهدها المحافظة قوية ونشطة والمؤشرات مبشرة لعام سياحي مميز وملحوظ. ورجح أن يسجل الشهر الحالي أكبر أعداد زوار كونه موسما سياحيا بامتياز إضافة إلى أنه يوميا يدخل المحافظة ما بين ألف إلى أربعة آلاف سائح، مبينا أن شهر أيار (مايو) هو حتى الآن صاحب أعلى عدد إذ سجل أكثر 89.4 ألف سائح.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات زيارة الى المحافظة هي الإيطالية التي حصلت على المركز الأول بعدد يتجاوز الـ 67.4 ألف سائح، وسجلت الجنسية الأميركية المركز الثاني بعدد يزيد على 67 ألف سائح، وسجلت الجنسية الإسبانية المركز الثالث بـ44 ألف زائر.






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