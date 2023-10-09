أكثر من نصف مليون زائر لمادبا في 9 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
أعلن مدير سياحة مادبا وائل جعنيني أن المحافظة تجاوزت حاجز نصف مليون زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال جعنيني لـ"الغد" إن أعداد زوار مادبا تجاوز حاجز الـ528 ألف سائح خلال الأشهر التسعة الماضية بزيادة مقدارها 253.5 ألف زائر أو ما نسبته 92 % عن ألفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد أن الحركة السياحية التي تشهدها المحافظة قوية ونشطة والمؤشرات مبشرة لعام سياحي مميز وملحوظ. ورجح أن يسجل الشهر الحالي أكبر أعداد زوار كونه موسما سياحيا بامتياز إضافة إلى أنه يوميا يدخل المحافظة ما بين ألف إلى أربعة آلاف سائح، مبينا أن شهر أيار (مايو) هو حتى الآن صاحب أعلى عدد إذ سجل أكثر 89.4 ألف سائح.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات زيارة الى المحافظة هي الإيطالية التي حصلت على المركز الأول بعدد يتجاوز الـ 67.4 ألف سائح، وسجلت الجنسية الأميركية المركز الثاني بعدد يزيد على 67 ألف سائح، وسجلت الجنسية الإسبانية المركز الثالث بـ44 ألف زائر.
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