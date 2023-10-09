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الأردن ينظم أسبوع الريادة العالمي الشهر المقبل

10/9/2023 11:32:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أمس "إن المركز بدأ يحضر وبالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات في منظومة ريادة الأعمال الأردنية لتنظيم أسبوع الريادة العالمي في الأردن للمرة 15".
وبين عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن المركز سيعمل على تنسيق الجهود مع الشركاء لإقامة عشرات الفعاليات المعنية بريادة الأعمال ونشر ثقافتها ودعم الرياديين على مدار أسبوع كامل ابتداء من تاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأكد عبيدات، أن أسبوع الريادة العالمي الذي يعد من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم، سيتضمن فعاليات تغطي جميع محافظات المملكة لضمان وتحفيز مشاركة أكبر عدد من الشباب الأردني في فعالياته من أجل توعيتهم وتحفيزهم على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.
وأشار الى أن أسبوع الريادة العالمي، الذي سينعقد في أكثر من 150 دولة حول العالم في التوقيت نفسه، يوفر فرصة كبيرة للشباب للاطلاع على تجارب الرياديين الآخرين والجهات الداعمة للريادة والتشبيك مع الخبراء والمستثمرين أيضا.
وقال عبيدات "من المتوقع أن تشارك مع المركز في تنظيم مختلف الفعاليات المعنية بريادة الأعمال أكثر من 150 مؤسسة وجهة من مختلف القطاعات، وخصوصا في قطاع ريادة الأعمال والقطاع الأكاديمي وغيرها من القطاعات".
وتوقع أن يستفيد من كل الفعاليات أكثر من 12 ألف شابة وشاب أردنية من مختلف محافظات المملكة وعلى مستوى مشابه لأسبوع الريادة العالمي المنعقد في الأعوام الأخيرة.
وأشار عبيدات الى أن الأسبوع العالمي للريادة، العام الحالي، سيركز في فعالياته على محور التعليم وعلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، كما سيتم التركيز أكثر ما يمكن على النشاطات والفعاليات في المحافظات.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.
ويذكر أن أسبوع الريادة العالمي هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي من خلال تنظيم آلاف الأحداث والمسابقات في جميع أنحاء العالم؛ لتلهم الملايين بالانخراط في النشاط الريادي.

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