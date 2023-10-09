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رغم تطبيقات الدردشة.. الرسائل النصية القصيرة ما تزال حاضرة

10/9/2023 11:32:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






أكدت أرقام رسمية أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل أيام، أن خدمة الرسائل النصية القصيرة ما تزال حاضرة في السوق المحلية التي تحرك عملياتها ثلاث شبكات اتصالات متنقلة رئيسية، لتسجل الخدمة خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي قرابة 282 مليون رسالة نصية قصيرة.
ومع وصول حجم حركة الرسائل القصيرة إلى هذا المستوى، تكون قد تراجعت بمقدار 18 مليون رسالة نصية قصيرة وبنسبة تصل الى 6 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الرسائل النصية القصيرة المسجلة على الشبكات الخلوية الثلاث خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي، الذي بلغ وقتها قرابة 300 مليون رسالة.
وبلغ معدل الرسائل النصية القصيرة المرسلة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حوالي 36 رسالة للمشترك الواحد في ثلاثة أشهر، بالاعتماد على وصول قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، الى قرابة 7.8 مليون اشتراك معظمها لفئة البطاقات المدفوعة مسبقا.
ويأتي تراجع وتواضع الأرقام المتعلقة بخدمة الرسائل النصية القصيرة "اس ام اس" في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية في الأردن وزيادة استخدام الأردنيين لتطبيقات التواصل والتراسل النصية وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي تتدفق يوميا بمئات الملايين في اليوم الواحد سواء محليا أو للتواصل الدولي.
ويتصدر تطبيق التراسل النصي "واتساب" المملوك اليوم لشركة "ميتا" العالمية المالكة لـ"فيسبوك" قائمة التطبيقات الذكية كأكثر التطبيقات استخداما في الأردن، كما هو حال معظم أسواق الاتصالات حول العالم.
ويميل الأردنيون، مثل باقي مستخدمي الاتصالات حول العالم، لاستخدام تطبيقات التراسل النصية والتواصل عبر الهواتف الذكية مع تميزها بمجانيتها مقارنة بالرسائل النصية القصيرة.
وتعمل في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية ثلاث شركات اتصالات رئيسية هي "زين الأردن"، "أورانج الأردن"، و"أمنية للاتصالات"، وتعد سوق الاتصالات المحلية من الأكثر تنافسية في المنطقة، بحسب دراسات محايدة.
وتوسعت قاعدة اشتراكات خدمة الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في المملكة، لتضم في سجلاتها قرابة 7.8 مليون اشتراك مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة انتشار وصلت الى 68.4 % من عدد سكان المملكة.
ووفقا للأرقام، زادت قاعدة اشتراكات الخلوي بنسبة 5.4 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الاشتراكات المسجل نهاية النصف الأول من العام الماضي عندما بلغ 7.4 مليون اشتراك.

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