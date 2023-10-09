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بقيمة 90 مليون دولار.. فرصة جديدة على منصة استثمر في الأردن

10/9/2023 11:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






أدرجت وزارة الاستثمار، مشروع استكمال إنشاء فندق من فئة 5 نجوم أو منتجع صحي أو منتجع شامل في منطقة البحر الميت على منصة "استثمر في الأردن" كفرصة جديدة بالقطاع السياحي.
وبحسب تفاصيل المشروع، يصل حجم الاستثمار المتوقع بين 60 و90 مليون دولار وبمعدل عائد يتراوح بين 9 و15 % وفترة استرداد بين 7 و11 سنة، فيما سيوفر 400 فرصة عمل.
وبحسب معلومات المشروع، يستطيع المستثمر تعديل النموذج التشغيلي للمشروع بحسب رؤية المستثمر؛ حيث تم تصميم هذه الفرصة الإستراتيجية بدقة لتلبية متطلبات الزوار الدوليين والإقليميين والمحليين، ولتوفير تجربة منتجع فاخر من خلال الاستفادة من السمات الفريدة للبحر الميت كنقطة محورية للسياحة الدولية والمحلية.
ووفقا للمنصة، تبلغ مساحة الأرض 55,343 مترا مربعا وطول الشاطئ 207 أمتار، فيما تبلغ مساحة البناء بحسب المخططات التصميمية 61,235 مترا مربعا ومساحة البناء المنفذة على أرض الواقع 45,000 متر مربع.
وتتمثل القيمة المضافة للمشروع، في إمكانية استكمال أعمال الفكرة المصمم عليها المشروع كفندق ومنتجع سياحي علاجي فاخر أو تعديل النموذج التشغيلي ليتناسب مع فئة تصنيف المشغل ورؤيته واستراتيجيته.
ويستطيع المستثمر الاحتفاظ أو تغيير ما تبقى من التصميمات المعمارية وإكمال المشروع وإدارة وتشغيل المنشأة بحسب رؤيته وخبرته.
ويشار إلى أن "استثمر في الأردن" هي بمثابة منصة الكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار، مؤخرا، كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، فيما تتضمن عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الإرشادية لممارسات الأعمال.
وعرضت وزارة الاستثمار عند إطلاق المنصة 21 فرصة استثمارية مدعومة بدراسات أولية ووصفا حول طبيعة المشروع والعائد المتوقع تحقيقه، بحجم استثمار يصل إلى حوالي مليار دينار.

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