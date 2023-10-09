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400 مليون دولار قيمة برامج البنك الدولي في الأردن

10/9/2023 11:32:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






بلغت قيمة برامج البنك الدولي القائمة في الأردن حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي حوالي 400 مليون دولار، وفق ما كشف التقرير السنوي للبنك الدولي لعام 2023.
وتركز هذه البرامج على تعزيز الوظائف وفرص الأعمال للنساء وتدعيم فاعلية الأجهزة الحكومية من خلال تحسين السياسات المطبقة من قبلها، إضافة إلى مساعدة مشروع الحكومة على دمج الشواغل المناخية في أجندة الإصلاح الاقتصادي وخطط الاستثمار في المملكة.
وبحسب تقرير البنك الدولي الذي يغطي الفترة الممتدة من بداية شهر تموز (يوليو) من العام الماضي وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي من العام الحالي، فقد تم تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لرفع كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن وتعزيز انتظامه وحوكمته
وأكد التقرير أن مؤسسات مجموعة البنك الدولي ساندت الحكومة الأردنية على تسجيل 550 مشروعا منزليا، 60 % منها تملكها نساء و10 % للاجئين سوريين، إضافة إلى مساندة السياسات الحكومية الأردنية التي تركز على ترتيبات العمل المرنة وتبسيط إجراءات منح التراخيص لمنشآت الأعمال المنزلية. مبينا بأن 70 % من الشركات التي تبنت العمل المرن قد أفادت بارتفاع الإنتاجية، وأفادت 60 % من الشركات عن تسجيل زيادة في توظيف واستبقاء للموظفات في العمل.
وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم الدعم المخصص لخطة العمل الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين للسنوات 2018 - 2023 وخطة العمل الإقليمية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف مساعدة البلدان المنخرطة في هذه الخطة ومنها الأردن على تحسين إمكانية حصول النساء على فرص العمل، وريادة الأعمال، والشمول المالي، إضافة إلى تعزيز إمكانية حصولهن على الأصول وامتلاكها وتعزيز تمثيلهن، بما ذلك في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
وأكد التقرير أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع البلدان والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأخرى متعددة الأطراف لمواجهات التحديات والأزمات التي تواجه العالم كتغير المناخ وارتفاع معدلات التضخم والصراعات وانعدام الأمن الغذائي والتي تفاقمت بشكل حاد من جراء التداعيات بعيدة المدى للغزو الروسي لأوكرانيا، إلى جانب تنامي أزمة الديون وإيجاد حلول إنمائية دائمة لها، حيث وافق البنك في إطار الاستجابة للأزمات العالمية على 322 عملية في أكثر من 90 بلدا بمبلغ إجمالي قدره 72.8 مليار دولار في السنة المالية 2023، ويشمل ذلك 38.6 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وبحسب التقرير بلغ إجمالي تمويل المناخ مستوى قياسيا قدره 29.4 مليار دولار أو 40 % من إجمالي تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمة في السنة المالية 2023.
وبين التقرير أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد وافق البنك الدولي خلال السنة المالية للعام الحالي، على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليار دولار للمنطقة بغرض تمويل 22 عملية تشمل 4.7 مليار دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية.
وأوضح أن البنك الدولي قد قدم تمويلا خاصا بقيمة 80 مليون دولار لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تقديمه ما مجموعه 107 خدمات استشارية ومنتجات تحليلة لدول المنطقة.
وفي ما يتعلق بمساندة الفئات الأشد فقرا واحتياجا في المنطقة لا سيما وقت الأزمات، بين التقرير بأنه تم تخصيص 500 مليون دولار إضافية خلال هذه الفترة لتوسيع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في المنطقة، وتعزيز قدرة الأسر الأكثر احتياجا على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية كارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

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