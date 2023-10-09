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18 سائقا يشاركون في خاتمة جولات بطولة الأردن للراليات

10/9/2023 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنطلق يوم الجمعة المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات من مجمع البعلبكي الواقع على الطريق الصحراوي قرب جسر الكرك - جنوب المملكة -، بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، ‏وبمشاركة 18 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان وقطر ولبنان .‏
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 124.62 كم منها 75.66 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي مشيط 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 23.26 كم، والقطرانه 1و2 وتبلغ مسافتها 14.57 كم.‏
وتجري يوم غد، عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري، وذلك في موقف مركز التدريب في ‏‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم بعد غد‎، كما يعقد الاجتماع الأول للجنة الحكام في اليوم نفسه بمقر الأردنية لرياضة السيارات، وسيتم تتويج الفائزين في الرالي بمجمع البعلبكي.
ويشارك في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات سائقون وملاحون من سلطنة عُمان ولبنان وفريق للسيدات و16 سائقا من الأردن.


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