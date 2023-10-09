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منتخب التايكواندو يبدأ منافسات جائزة الصين غدا

10/9/2023 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






يبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو، غدا، منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى "عيار 6 نجمات" التي تقام في مدينة تيون الصينية.
ويمثل المنتخب في منافسات يوم غد 4 لاعبين، هم جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، ‏‏‏وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، ويلعب بعد غد أنس الصادق، وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم)، وراما أبو الرب (وزن فوق 68 كغم)‏.‏
ويتطلع لاعبو المنتخب الوطني للحفاظ على تصنيفهم العالمي والأولمبي؛ حيث إن 5 منهم يتصدرون المراكز الستة الأولى للمرة الأولى وهم، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح ‏الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني. ويتطلع بقية لاعبي المنتخب للتقدم واعتلاء منصة التتويج ورفع العلم الأردني عاليا خفاقا.
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن، ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏‏‏‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏
وكان المنتخب الوطني قد أنهى، قبل أيام، معسكره التدريبي المشترك مع منتخبات السعودية ولبنان وأوزباكستان استعدادا لجائزة الصين.
وينتظر المنتخب الوطني، عقب انتهاء مشاركته في "جائزة الصين"، بطولة كأس الرئيس الدولية (عيار نجمتين)، بالفترة من 8 إلى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، التي يسضيفها الأردن للمرة الأولى وستقام على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم كلا من: فئات الكبار والناشئين والبارالمبيك.
واعتمد الاتحاد الدولي للتايكواندو في البطولة على روزنامة نشاطاته الموزعة على الاتحادات المنتسبة إليه، وتشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولتين المتبقيتين من سلسلة الجائزة الكبرى وبطولة العالم.

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