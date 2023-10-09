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المصارعة مرشح لجائزة أفضل اتحاد آسيوي.. وإعفاء من غرامة قيمتها 75 ألفا

10/9/2023 11:32:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






دخل اتحاد المصارعة، قائمة المرشحين للظفر بجائزة أفضل اتحاد في القارة الآسيوية عن العام الحالي 2023، وذلك بناء على النجاحات الأخيرة المتحققة من الاستضافات القارية والدولية.
وكان اتحاد المصارعة، استضاف بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يأخذ على عاتقه استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في وقت قياسي، لينجح بترك انطباعات إيجابية تتوافق مع المعايير المتبعة لدى المجتمع الدولي للعبة.
وقرر الاتحاد الدولي للمصارعة أيضا، إعفاء اتحاد المصارعة من رسوم استضافة بطولة العالم للشباب، والبالغة 75 ألف دولار، وذلك بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين، وتقديرا للنجاح الباهر للأردن في الاستضافة.
إلى ذلك، يقيم المنتخب الوطني للمصارعة الحرة معسكرا تدريبيا في أذربيجان، تأهبا للمشاركة في بطولة العالم تحت 23 عاما خلال الفترة من 23 إلى 29 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، في العاصمة الألبانية تيرانا.
ويضم الوفد الأردني المشارك في بطولة العالم، كلا من: المدرب الوطني رمزي المرافي واللاعبين، عبدالكريم أبو ادعيج وأرزو شاميل، وذلك في إطار مساعي اتحاد المصارعة لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشباب لاكتساب فرصة الاحتكاك والبقاء في أجواء المنافسات.
وكان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، اختتم مؤخرا مشاركته في بطولة العالم للرجال بالعاصمة الصربية بلغراد، حيث فشل اللاعبان سلطان علي ضامن وعبدالفتاح سعادة في التأهل عن وزنيهما بالدور الأول تحت قيادة المدرب الوطني يحيى أبو طبيخ.
وينتظر أن يقيم المنتخب الوطني للناشئات معسكرا تدريبيا في بولندا يوم 29 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في الوقت الذي ينظم فيه اتحاد المصارعة بطولة دوري الناشئين تحت 17 سنة "روماني" يوم 13 من الشهر الحالي.

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