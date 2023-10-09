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النشامى يأمل بالاستفادة من تألق التعمري في فرنسا

10/9/2023 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أصبح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، حديث الشارع الرياضي في الأردن والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية، في ظل ما يقدمه مع فريقه مونبيليه بالدوري الفرنسي في أول ظهور له بواحد من الدوريات الخمس الكبرى.
وسجل التعمري هدفين آخرين أول من أمس، في شباك فريق كليرمون فوت 63، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 4-2، إلى جانب تحصله على ركلة جزاء، في المباراة التي توقفت في دقائقها الأخيرة بسبب أعمال شغب من الجماهير، من دون أن يتم حسم مصيرها حتى مساء أمس، فيما سجل سابقا هدفين بمرمى أولمبيك ليون، وهدفا آخرا بمرمى ستاد ريمس.
وأصبح التعمري في وصافة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف مع زميله بالفريق، النيجيري أكور أدامز، والمصري مصطفى محمد لاعب نانت، الفرنسي وسام بن يدر لاعب موناكو، فيما يحتل الصدارة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي برصيد 7 أهداف، علما بأنه صنع أول أهدافه في الجولة الماضية لزميله أدامز بمرمى لوريان.
ومن المنتظر، أن يلتحق التعمري اليوم بتدريبات المنتخب الوطني، تمهيدا للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها عمان يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، حيث سيواجه "النشامى" نظيره الإيراني في مباراة نصف النهائي، على أن يواجه في المباراة التالية قطر أو العراق في النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وغاب التعمري عن آخر مواجهة للمنتخب الوطني، والتي كانت بالشهر الماضي أمام أذربيجان وديا، وذلك بسبب إصابته في المباراة التي سبقتها بالتجمع ذاته أمام النرويج، ما جعل الاستفادة من تطوره الفني والبدني معدومة في التجمع الأخير، بانتظار استمرار تألقه مع المنتخب بالبطولة الرباعية.
وتنتظر الجماهير المحلية بروز التعمري بالصورة المطلوبة مع المنتخب الوطني، وتقديم نصف ما يقدمه مع فريقه في مباريات "النشامى"، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، حاسما مع المنتخب في الكثير من المباريات، إلا أنها لم تصل للصورة المطلوبة بحسب متابعتهم، وأن التعمري مطالب بالكثير في المرحلة المقبلة.
وتسبب تألق التعمري من جولة لأخرى، في ازدياد اهتمام الشارع الرياضي بمتابعة الدوري الفرنسي، حيث لم يكن "الليغ 1" محط أنظار الجماهير من قبل كما هو الحال بالنسبة للدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي، إلا أن حضوره كأول لاعب أردني في الدوري الفرنسي وفرض اسمه منذ الجولات الأولى، جعل المتابع يتساءل عن موعد المباراة المقبلة لمونبيليه، ومعرفة أسماء زملائه بالفريق، إلى جانب بدء انتشار الطقم الخاص بالفريق في بعض المحال التجارية ببعض محافظات المملكة.
بدوره، أشار الناشط الرياضي مبارك الخوالدة، إلى أن التألق الذي نشاهده من التعمري ليس غريبا، في ظل مستوى اللاعب المتميز والذي يؤهله للعب في الدوري الفرنسي.
وبين الخوالدة في حديثه لـ"الغد"، أن التعمري سفير فوق العادة للكرة الأردنية بالدوري الفرنسي، وما يقدمه يجعلنا فخورين باللاعب، متمنيا احتراف لاعبين أردنيين آخرين في البطولات الكبرى، التي تعد المكان الحقيقي لإظهار قدرات اللاعبين وإمكانياتهم المدفونة.
وأضاف: "نتمنى أن يساهم تألقه بصورة إيجابية في نتائج ومستوى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، فهو محط الأنظار واللاعب الأبرز في قائمة المنتخب حاليا، وعليه مسؤولية كبيرة في تحقيق تطلعات الشارع الرياضي في بلوغ أدوار متقدمة بنهائيات كأس آسيا، وحلم الوصول لكأس العالم 2026".
ولفت مشجع المنتخب الوطني زيد الهيب، إلى أن التعمري موهبة لا يختلف عليها أحد، وأثبت تطوره التدريجي منذ أن كان لاعبا في الفرق المحلية، قبل أن يلمع نجما فوق العادة في الملاعب الأوروبية، من قبرص إلى بلجيكا وأخيرا إلى فرنسا.
وذكر الهيب، أن التعمري لم يفرض حضوره المطلوب مع المنتخب في السنوات الماضية، بعكس ما يقدم نفسه مع مونبيليه أو الفرق السابقة التي مثلها، متمنيا منه التركيز في التجمع الدولي المقبل، وتقديم أفضل المستويات أمام المنتخب الإيراني أولا، ومن ثم الاستمرار على نهج النجوم الكبار العرب الذين تألقوا أوروبيا مع أنديتهم ومنتخب بلادهم، كالمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.
ومن الجدير بالذكر، أن التعمري بدأ مسيرته الكروية مع الفئات العمرية لفريق شباب الأردن وصولا للفريق الأول، قبل أن ينتقل للجزيرة، فيما انطلق نحو أوروبا عبر بوابة أبويل نيقوسيا القبرصي، ومنه إلى فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، قبل انضمامه مطلع الموسم الحالي لمونبيليه.

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