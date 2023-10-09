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شلباية يتقدم 59 مركزا بالتصنيف الدولي للتنس.. ونادال يهنئ

10/9/2023 11:32:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






تقدم نجم التنس الأرضي الأردني عبد الله شلباية 59 مركزا دفعة واحدة، ليصبح في المركز 215 عالميا، في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP، أمس.
وجاء تقدم شلباية الكبير على سلم التصنيف العالمي، عقب فوزه الأسبوع الماضي بلقب بطولة تشارلستون الأميركية ذات الـ75 نقطة، بعد أن احتل المركز 274 عالميا في التصنيف الماضي.
وسجل عبد الله الفوز في 5 مواجهات بالبطولة الأخيرة، حيث افتتح مشواره بتخطي الإستوني مارك لاجال في دور الـ32، وتجاوز الأميركي براندون هولت في ثمن النهائي، قبل أن يتغلب على الأميركي إيثان كوين في ربع النهائي، فيما تفوق على البريطاني ريان بينيستون بالمربع الذهبي، وفاز باللقب على حساب الأميركي أوليفير كروفورد.
ويعد التصنيف الحالي الأفضل لشلباية منذ دخوله التصنيف، حيث احتل في مناسبات سابقة المركز 235 عالميا كأفضل تصنيف له، ليقترب حاليا من دخول المئوية الثانية في التصنيف حال تحقيق نتائج إيجابية في مشاركاته المقبلة.
وتقدم اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما إلى المركز الثاني على الصعيد العربي، خلف اللاعب اللبناني بنجامين حسن الذي يتواجد في المركز 189 عالميا.
وقام النجم الإسباني العالمي رافاييل نادال باستقبال شلباية، أول من أمس، في مقر الأكاديمية بإسبانيا، حيث حرص نادال على تهنئته بأول بطولة له في مسيرته الاحترافية على الصعيد الفردي، علما أنه كان أصغر لاعب عربي يفوز ببطولة من بطولات "التشالنجر"، مثلما قام اتحاد التنس المحلي بإعادة نشر الصورة التي جمعت نادال وشلباية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم التهنئة له أيضا.
وشهد العام الحالي نقلة نوعية في مسيرة شلباية الرياضية، بعد أن شارك في العديد المسابقات العالمية، وحقق فيها نتائج لافتة، ومن أهمها مشاركته في الجدول الرئيسي ببطولة مدريد للأساتذة ذات الـ1000 نقطة، وحضوره في تصفيات بطولة ميامي المفتوحة، كما شارك من الجدول الرئيسي ببطولة قطر المفتوحة.
وحصل شلباية، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، على لقب بطولة تشانجر مورسيا الإسبانية بمنافسات الزوجي خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، فيما سجل فوزه الأول التاريخي على لاعب يحتل أحد المراكز المائة الأولى بتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك ببطولة وزارة الداخلية في البحرين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وجاء على الأسترالي جيسون كوبلر.
وبدأ الشارع الرياضي في الآونة الأخيرة، يولي اهتماما للنجم شلباية والحرص على متابعة مبارياته، بعد أن أصبح اللاعب سفيرا مميزا للرياضيين الأردنيين في الخارج بواحدة من الألعاب الفردية التي تستحوذ على اهتمام العديد من عشاق الرياضة على المستوى الدولي.

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