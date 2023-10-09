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العمري: لا مخالفات على المعاصر في التخلص من الزيبار في شبكات الصرف الصحي

10/9/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - لم يرد حتى الآن، أي مخالفات الى نقابة أصحاب معاصر الزيتون حول تصريف مياه الزيبار، الناجمة عن عمليات عصر الزيتون، وفق النقابة، التي كشفت عن وجود نحو 296 خط إنتاج عصر زيتون في معاصر المملكة.
وبين الناطق باسم النقابة محمود العمري، أن جميع المعاصر، ملتزمة بقانون مجلس الخدمات المشتركة، المتعلق بتصريف هذه المياه في الارض التي خصصتها لها وزارة الزراعة في مكب الاكيدر.
وأوضح بأن الصهاريج التي يعتمدها المجلس لنقل الزيبار والتخلص منه، تزود بأجهزة "جي بي اس" لمتابعتها، والتأكد من تصريفها للزيبار في مكب الاكيدر، في وقت حذرت فيه وزارة المياه والري في بيان لها اول من امس، من تصريف الزيبار عشوائيا، حماية لشبكات الصرف الصحي العامة والأودية.
وقال العمري، انه ولغاية الآن، لم ترد للنقابة اي مخالفات من المعاصر بهذا الشأن، مبينا ان السبب مرده، بان المعاصر كافة، وقعت العام الحالي على اتفاق مع مجلس الخدمات المشتركة في كل منطقة، فحواه، بأن يكون هناك صهريج مخصص لنقل الزيبار، مزود بجهاز متابعة "جي بي اس".
ولفت الى أن هناك شكاوى على سائقي صهاريج يصرفون الزيبار في شبكات صرف صحي واودية، وأن صهاريجهم غير مزودة بجهاز التتبع، لذا فإن عملية مراقبتها وتتبعها صعبة، مطالبا بحصرها ووضع حد لمخالفاتها.
وأشار العمري الى أن ارتكاب المخالفة، يجري بطرح اي مياه عادمة في شبكات الصرف الصحي والاودية، أكانت خارجة من معصرة زيتون او من مستشفى او من مناشير حجر، ما يتطلب تتبع الامر، وحصر الصهاريج المخالفة، وضبطها، وملاحقة كل سيارة قد يتوقع ارتكابها للمخالفة، لعدم تركيها جهاز التتبع.
وبين ان وزارة الزراعة، حددت الاراضي المخصصة للزيبار في مكبي الاكيدر واللجون في الكرك، ما ساعد بحل هذه المعضلة، وأصبح دورنا الآن، يقتصر على توجيه الصهاريج الخارجة من المعاصر الى هذين المكبين.
أمين سر النقابة السابق حسين البشارات، بين ان قانون المجلس، يلزم اصحاب المعاصر بدفع 330 دينارا على كل خط في المعاصر، لذا وعند بدء موسم عصر الزيتون، يحدد صاحب المعصره صهريجا لمعصرته لنقل الزيبار والتخلص منه في المكب الى المجلس، لتزويد الصهريج بجهاز "جي بي اس". وأكد البشارات، بان اصحاب المعاصر ملتزمون بالقانون، وانه يجري التخلص من الزيبار في الاكيدر.
وسبق لوزارة المياه أن حذرت في بيان لها اول من امس، من تصريف الزيبار عشوائيا، تجنبا للاعتداء على شبكات الصرف الصحي، وجاء التحذير أثناء لقاء وزير المياه والري رائد ابو السعود، مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد الركن تامبي محمد زكي حمكري، الذي اكد ضرورة تعزيز اوجه التعاون المشترك، بخاصة مع اقتراب موسم عصر الزيتون، تجنبا للاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي، وانفاذ احكام القانون وضبط المخالفين، ومن ثم حماية المصادر المائية.
وبين ابو السعود، ان الاردن يعاني من ندرة المصادر المائية، التي يتوجب حماية الموجودج منها، بخاصة مجاري الاودية والسيول، لضمان المحافظة على المياه الجوفية والسطحية وسلامة ونوعية المصادر المائية، عبر تكثيف التعاون بين قطاع المياه والإدارة الملكية، وتنفيذ حملات لضبط المخالفات، مبينا ان الوزارة والادارة، تنفذان مهام ميدانية عديدة في هذا الجانب.

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