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أجواء غائمة وماطرة مصحوبة بالرعد والبرد

10/9/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - يطرأ يوم الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة في ساعات الصباح قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتدريجياً مع ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء الأربعاء خريفية معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)

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