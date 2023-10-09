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الملك سبق وحذر العالم من تبعات الظلم وانعدام العدالة قبل طوفان الأقصى

10/9/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - منذ أعوام طويلة، وجلالة الملك عبدالله الثاني يحذر من على المنابر الدولية وخلال اللقاءات السياسية مع قادة الدول الكبرى، من أن تبعات الظلم وانعدام العدالة الواقعين على الفلسطينيين في أرضهم المحتلة، ستفجر الأوضاع في أي لحظة، وحينها سنخسر كثيرا من الأبرياء، فكانت النتيجة كما توقعها وحذر منها جلالته.. "طوفان"، تفجر مع فجر السبت الماضي.
وحين تفجر الظلم بحق الفلسطينيين، مخترقا كل الفواصل على الأرض، عاد جلالة الملك مرة أخرى، ليحادث القوى الفاعلة عالميا، مطالبا بوقف ما يحدث من مجازر بحقهم، ومحذرا من أن عدم وقف القتال سيؤدي لانفجار المنطقة برمتها، وسيخسر العالم مزيدا من الأرواح البريئة.
سياسيون أردنيون أكدوا، أن رؤية جلالته، ثاقبة واستشرفت خطرا يترصد بشعوب المنطقة، فكرس جلالته خطابه أمام العالم في الأمم المتحدة في دورتها الـ78 لما يحدث في فلسطين، من تطرف الحكومة الاحتلال، واستفزاز الشعوب المسلمة وليس الفلسطينيين وحدهم، لانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية، وانعدام العدالة لفلسطين، وهو ما سيدفعهم إلى العنف، وصولا إلى حقهم بإقامة دولتهم التي تضمن لهم العيش بحرية وكرامة.
وزير الإعلام الأسبق د. محمد المومني، أشار إلى أن الأردن دائما كان يحذر من أن الوضع الراهن غير مستدام، وأن جوهر الصراع في الشرق الأوسط واللاستقرار، سببه أساسا القضية الفلسطينية، وانعدام العدالة للفلسطينيين.
وأشار إلى أن من حق الفلسطينيين كباقي الشعوب تقرير مصيرهم، ولا يجوز أن يسمح للمحتلين بالتعبير عن رأيهم، في وقت ما يزال الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، ومحروم من إقامة دولته وتقرير مصيره، وإلا سيستمر مسلسل العنف والدمار الذي نراه يطل علينا كل بضعة أشهر.
ولفت المومني، إلى أن الاحتلال دخل في أزمة سياسية، بسبب الإخفاق العسكري والأمني، والآن تتعالى أصوات تنتقد بشدة، وزراء عاملين في حكومته، دأبوا على استفزاز مئات الملايين من المسلمين، ما انعكس بشكل أعمال عنف تظهر بين الفينة والأخرى.
وبين، أن الحل الإستراتيجي لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين، ضمن قرارات الشرعية الدولية، وإعطاء الفلسطينيين كرامتهم الوطنية، ووقف الاستفزازات في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وقال المومني، إن "الأردن مؤمن بالسلام، ومحب له، وملتزم به، ويريد لهذا أن يتحقق، ودعواته دائما تأتي من هذا القبيل"، مبينا في الوقت ذاته، أنه عندما يكون هناك سلوكيات استفزازية، وغطرسة وابتعاد وعنجهية إسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، فإن من شأن هذا كله، زعزعة بذور الكراهية والحقد ويأتي بالعنف.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أكد أن قوة الضربة التي وجهها "طوفان الأقصى" للمؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية، وعلى صعيد الرأي العام، حققت صدمة كبيرة للمجتمع الإسرائيلي، بسبب قوة العملية وضخامة حجم الخسائر التي لم تحدث في المراحل السابقة.
وعن خيار عودة عملية السلام، قال "أعتقد بأنه ليس مطروحا الآن لدى حكومة الاحتلال، لأنها تعمل في مسار واحد، هو رد الاعتبار بسبب قوة العملية وحجم الخسائر، لكن بعد أسابيع ربما ستكون هناك مفاوضات لاتفاق تهدئة أو صفقة تبادل أسرى، لأن عدد الأسرى الإسرائيليين كبير، ما سيدفع بالرأي العام للضغط على نتنياهو لإعادتهم".
وأضاف، إن عملية السلام ليس لها فرصة في الأسابيع المقبلة، وفي حال كانت هناك قناعات بها، فسيكون الأمر بعد انتهاء العمليات العسكرية وتبادل الأسرى.
رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان عبد الحكيم الهندي، قال، إن هناك قراءة عميقة للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع أول زعيم عربي جلالة الملك عبدالله الثاني مع اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، ودخول المنطقة في حالة توتر غير مسبوقة، وما صاحبها من تحول كبير في مشهد الصراع العربي الإسرائيلي، والخطر الداهم الذي بات يحيق بعملية السلام برمتها.
وأوضح أن بايدن، يعلم تماما بأن المفاتيح أساسا بيد صوت الاعتدال والحق معا الذي يمثله جلالة الملك والأردن، وهو الصوت ذاته الذي لطالما حذر مرارا وتكرارا، من انزلاق المنطقة الى العنف، إذا لم يلزم كل الأطراف، وإسرائيل تحديدا، بأسس ومبادئ عملية السلام، وعلى رأس ذلك عدم المساس بالوضع القائم في القدس والأماكن الدينية فيها وعلى رأسها المسجد الأقصى، وعدم المساس بمشاعر الفلسطينيين والمسلمين الدينية، وهو الأمر الذي يقوم عليه جلالة الملك، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة.
وأشار الهندي، إلى أن بايدن سمع في هذا الاتصال، المواقف والثوابت ذاتها في السياسة الأردنية الواضحة وضوح الشمس إزاء فلسطين، وأولها العمل، وسريعا، على البحث عن حل سياسي، يجنب المنطقة مزيدا من العنف، والعودة للالتزام بالمسار السلمي الذي لا بد وأن يفضي لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا هو المخرج الوحيد لحل الأزمة برمتها، والأمل الوحيد في مستقبل خال من العنف، والصورة الوحيدة للعدالة المرجوة.
وتطرق الهندي، إلى تحذيرات جلالته من أن استمرار التصعيد ستكون له انعكاسات سلبية على المنطقة، لافتا إلى أن جلالته شدد على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وفي هذا تأكيد على ما طرحه جلالة الملك من على منصة الأمم المتحدة قبل نحو أسبوع، فجلالته رسم للعالم خريطة إنسانية هدفها عالم تسوده العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد أن الأردن، يبقى صوت الاعتدال، والباحث دائما عن السلام بشرط تحقيق العدالة، ويبقى جلالته، السند للشعب الفلسطيني وحامل لواء الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية كما كان الهاشميون عبر كل مراحل الصراع العربي الإسرائيلي، ولن تغفو لعمان عين حتى إحقاق الحق، وتحقيق السلام القائم على هذا الحق.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الأردنية دك. غازي الربابعة، وصف ما يحدث في هذه الأيام بأنه "زلزال بكل معنى الكلمة"، ترك آثارا كبيرة في الداخل الإسرائيلي، مشيرا الى أنه ولأول مرة ينتقل القتال الى ما وراء الحدود في غلاف غزة، وعلى مساحة جغرافية واسعة.
ورأى الربابعة، أن هذه الحرب كسرت هيبة الجيش الذي لا يقهر، ليعترف الجيش الاسرائيلي بأن مقاتلين فلسطينيين اقتحموا وسيطروا على سبع أو ثماني مستعمرات ومراكز قيادة له، بالإضافة إلى قصف تل أبيب وعسقلان والمدن الإسرائيلية في العمق.
وأشار الى الخدعة التي وقعت إسرائيل في شركها، حين أشيع بأن "حماس" غدت "معتدلة" بالمفهوم الاسرائيلي، ولم تعد كما كانت سابقا، لكن المفاجأة كانت يوم السبت، حين صدمت بهجوم صاعق وكاسح، ما دفع لانهيار سمعة الجيش الإسرائيلي إلى الحضيض، وتوقعات بزلزال في الداخل الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك سيعيد البوصلة ثانية باتجاه القضية الفلسطينية، والبحث عن حل خشية امتداد الصراع لما هو أبعد من ذلك.-(بترا)

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