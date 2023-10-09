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الغطاء النباتي.. 11566 حريقا في 9 أشهر

10/9/2023 11:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – سنويا، تلتهم ألسنة النيران، مساحات واسعة من غابات المملكة، تحت وقع تأثير التغيرات المُناخية، والسلوكيات غير المستدامة للمجتمعات المحلية، ما يأتي على أعداد كبيرة من الأشجار الحرجية والمثمرة.
مجموع حوادث الغطاء النباتي منذ بداية العام الحالي، ولغاية مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بلغت 11566، مقارنة بـ11646 العام الماضي، وفق الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، وشملت بحد قوله "حرائق الأعشاب الجافة، ومحاصيل حقلية، وأشجار مثمرة، وحرجية".
وكانت المملكة شهدت عدة حرائق في الأشهر الماضية، آخرها حريق غابات الصفصافة ووادي الشامية بين محافظتي جرش وعجلون في تموز (يوليو)، والذي أتى على مساحة 1200 دونم، في مناطق حرجية مختلفة بينها النجدة ووادي الشام في بلدة ساك، وفق تصريحات رسمية.
تكسو الأنواع الشجرية المخروطية، وعلى رأسها الصنوبر الحلبي، الجزء الأكبر من مساحة الغابات في الأردن، والتي تثب نسبتها على 1 %، ما يجعلها عرضة لاشتعال النيران بسرعة كبيرة، بخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.
خبير الغابات د. ليث الرحاحلة، أكد أن "ارتفاع درجات الحرارة صيفا، والممارسات الخاطئة التي يرتكبها متنزهون، تؤدي لزيادة فرص نشوب الحرائق في المملكة"، مبينا لـ"الغد"، أن "أجزاء من غاباتنا، تتسم بكونها نباتات عريضة الأوراق كالسنديان والملول، ما يجعلها أكثر مقاومة لدرجات الحرارة والحرائق، على عكس تلك التي توجد فيها أشجار الصنوبريات".
وضرب مثلا على ذلك، بأن "أراضي غابات وصفي التل، تكسوها أشجار من أنواع الصنوبريات، وبصورة نقية وبنسبة 100 %، والتي في حال تعرضها للحرائق، فإن سرعتها تتضاعف بشكل كبير جداً".
وحول الغابات الموجودة في الشمال، فإنها "تتميز بوجود أنواع أشجار عريضة الأوراق، لذلك فإن سرعة انتشار الحريق تكون أقل بكثير"، بحسبه.
كما أن "بعد وقرب المجتمعات المحلية عن ومن مواقع انتشار الغابات، يلعب دورا رئيسا كذلك في مسألة نشوب الحرائق"، موضحا ارتباط ذلك الأمر بالحرائق، وبأن "ممارسة المجتمعات نشاطات غير مستدامة كحرق نواتج عملية التقليم في ظل وجود الأعشاب الجافة على الطبقة السطحية، يتسبب بانتشار الحريق بسرعة كبيرة"، وأحياناً "النشاطات الزراعية القائمة على حرق الأعشاب السطحية للتخلص من الضارة، تتسبب بامتداد الحريق سطحياً الى داخل الغابات، ما يقلل من امكانية التحكم بانتشاره"، وفقه.
ولخفض نسب الحرائق لا بد، في رأيه "البدء من عملية التخطيط للغابات، بحيث تبتعد الجهات المعنية عن زراعة الصنوبريات بنسب كبيرة، والتركيز على الأنواع المختلطة"، مضيفا أن الإدارة المتكاملة للحرائق، هي من أهم الخطوات الواجب على صانعي القرار في العالم اتخاذها، والتي لا تعتمد على إجراءات حماية الغابات فقط، بل وعلى أخرى وقائية تمنع من حدوثها".
ومن بين هذه الإجراءات "تنفيذ حملات للتوعية المجتمعية المحلية، والسماح لأهالي المناطق التي تكثر فيها الغابات، بجمع الأحطاب الموجودة ضمن أرض الغابة، لمنع تفاقم الحريق حال حدوثه، وهي خطوة بدأ الأردن بتطبيقها حديثا، وعبر نظام متخصص لتلك الغاية".
ومن الإجراءات المهمة أيضا "وضع الأشرطة الخضراء في الغابات التي تبلغ نسبة المخروطية فيها 100 %، وهي عبارة عن نباتات عريضة الأوراق، تزرع بين كل شجرة أو مجموعة، بحيث تعمل على منع امتداد الحريق، وانتشاره في الغابة".
وبحسب نتائج تقرير البلاغات الوطني الرابع، فـ"الغابات ستكون من أكثر الانظمة البيئية هشاشة للتغير المُناخي، وذلك ضمن أفضل وأسوأ السيناريوهات في الأعوام 2050، 2070، و2100"، وفق المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
ولفت الى أن "التغير المُناخي وضعف الحماية للغابات، سيضاعفان من التأثيرات السلبية مستقبلاً، إذ يتوقع بأن تفقد المملكة مساحات أكبر من الغابات، لتتحول الى جزر هشة".
وحول انعكاسات حرائق الغابات على التنوع الحيوي، أجملها عيد بـ"نفوق الكائنات الحية النباتية والحيوانية، خصوصا في ظل وجود عدد كبير من هذه الأنواع المرتبطة بالغابات، مثل الدلق الصخري والسنجاب الفارسي".
ومن بين أنواع النباتات التي يرتبط وجودها بالغابات "الاوركيد التي تنتشر بكثرة، نتيجة المُناخ والبيئة التي توفرها غابات الصنوبر الحلبي"، بحد قوله.
ولعل هجرة الحيوانات "تعد من أكثر الظواهر المرتبطة بحرائق الغابات، وهذا الأمر يدفعها للبحث عن مسكن جديد لها، وعن المأكل كذلك، والتي جميعها قد تُسهم بتزايد نسب نفقوها".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق عيد، إذ إن "الحرائق تؤدي لتفتت الأنظمة البيئية، ما يزيد من فرص الحيوانات على التحرك، الذي يؤثر على التزاوج، والعثور على الطعام، لتجعلها تلك العوامل عرضة لمواجهة الانقراض"، مشددا على أن "التغيير في البنية الفيزيائية للنظام البيئي للغابات، قد يجعلها أقل ملاءمة لبعض أنواع النباتات والحيوانات".
ويتعدى تأثير الحرائق مسألة التنوع الحيوي، فهو "يؤثر على المشهد الطبيعي، وخدمات الأنظمة البيئية، ما يتسبب بفقدان الصفة الجمالية الهامة للغابات"، وفق عيد، الذي عدّ أن ذلك "يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، خصوصا أن الغابات تمثل نقطة جذب سياحي محليا وعالميا في أي دولة".
وبحسب كتيب تقييم القوائم الحمراء لأنواع الثدييات المعروفة في الأردن فإن "33 نوعا من الثدييات مهددة بالانقراض من أصل 85 نوعا تم تقييمها"، ومن مجموع الأنواع المهددة بالانقراض "يوجد ما لا يقل عن ستة أنواع مرتبطة مباشرة بالغابات التي في حال اختفائها، سينتهي معها وجود هذه الثدييات، ليرتفع عدد المنقرض منها الى 12 نوع على أقل حد".

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