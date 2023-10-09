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المسؤولية الطبية.. حاجة لتعليمات توضح الإجراءات

10/9/2023 11:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – في وقت تتجه أعداد الشكاوى الطبية على مقدمي الخدمة الطبية، الى الارتفاع، بات من الضروري تعديل قانون المسؤولية الطبية والصحية، ليراعي حق مقدم الخدمة والمريض معا.
وتراوح عدد الشكاوى والأخطاء الطبية التي وصلت الى النقابة ووزارة الصحة والقضاء بين 150 إلى 200 العام الماضي، أي أقل من المعدل العالمي، وفق تصريحات لنقيب الأطباء زياد الزعبي لـ"الغد" الشهر الماضي.
وفي مختلف دول العالم، يحق للمرضى الذين عانوا من إصابة أو نتيجة سلبية أثناء العلاج الطبي، مقاضاة مقدم الخدمة الطبية والصحية، جراء سوء الممارسة، والمطالبة بالتعويض، فإن قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 يأتي ليحاول توحيد المرجعيات القانونية التي تحكم فكرة الخطأ الطبي.
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، أعدت دراسة تشير إلى توصيات، ترى أنه يتوجب الأخذ بها، لتعديل القانون وتفعيل إنفاذه.
الخبير في القطاع الصحي والمسؤولية الطبية د. مؤمن الحديدي قال في تصريح لـ"الغد"، إن قانون المسؤولية الطبية بحاجة لنظام وتعليمات للمادة (9)، توضح دليل الإجراءات في التحقيق، داعيا إلى ضرورة تدريب الخبراء وأعضاء اللجنة الفنية العليا في التعامل مع قضايا الشكاوى الطبية.
ولفت الحديدي إلى أن المادة (6) في القانون تحتاج إلى تفعيل، مبينا أنها أساس الأحكام بين الخطأ والصواب، عبر وضع المقاييس والعمل والعلاج الطبي، مضيفا "بدونها أي في حال غياب المقاييس، يكون كل شيء غباش وغير واضح".
واعتبر بأن المتابعة والمساءلة وضبط الجودة، تحتاج جميعا الى إنشاء مجلس طبي قضائي، يضم خبراء للتوجيه والتطوير والمتابعه في إدارة القضايا.
وقال الحديدي، إن صندوق التأمين التكافلي بحسب المادة (17)، يحتاج لإدارة مالية كفؤة، مشيرا إلى أن الصندوق ما يزال معطلا من ناحية التطبيق، ولكنه ساري المفعول قانونا، مؤكدا أن المادتين (7) و(8)، تحتاجان إلى تفسير ووصف واضح لدور الأطباء والتمريض والصيادلة.
وشدد على أنه لغاية الآن، لا يوجد سجل وطني بأسماء مقدمي الخدمة من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين وقابلات قانونيات، وتصنيفهم الفني، مبينا عدم وجود سجل وطني بعدد الأخطاء والشكاوى، بخاصة أن كلا الأمرين وردا في القانون دون تنفيذ.
ويمكن لمتلقي الخدمة، وفق الدراسة، تقديم شكوى تتعلق بالخطأ الطبي أمام 3 جهات وفقا للقانون، أولها: وزارة الصحة، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة أداء عمل القطاع الصحي وتنظيمه، والمخولة بتلقي الشكاوى المتعلقة بعمل القطاع الصحي، بما يشمل الشكاوى المتعلقة بوقوع أي تجاوزات أو أخطاء أثناء تقديم الخدمة الصحية، إذ تقدم الشكوى إلى قسم الشكاوى في مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
وبحسب القانون، تعتبر النقابات الطبية والصحية، الجهات التي تنظم شؤون مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وممرضين وغيرهم، كما أنها تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها.
وتسمح الأنظمة الداخلية للعديد من النقابات، بتلقي شكاوى ضد أعضائها نتيجة ارتكابهم مخالفة، أو وجود خطأ ما، وهو ما تشير إليه المادة (48) من قانون نقابة الأطباء رقم 13 لسنة 1972، التي تفيد بأن مجلس النقابة من خلال لجنة الشكاوى، ينظر في قضايا المخالفات، في حال تلقي شكوى خطية من طبيب أو مواطن، مقابل رسم يحدده النظام الداخلي للنقابة.
كما تعتبر النيابة العامة، صاحبة الاختصاص الأصيل بتلقي شكاوى من متضررين، وفقا لقانوني أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 والعقوبات.
ويقود هذا التعدد في الجهات المستقبلة للشكاوى، لتشتيت انتباه متلقي الخدمة وتعقيد الإجراءات أمامه، باعتباره الطرف الأضعف في المعادلة، لا سيما في ظل ضعف الوعي القانوني، لدى متلقي الخدمة حول القانون ونصوصه، ومفهوم الخطأ الطبي والآليات القانونية ضمنه.
ويترتب على هذا التعدد، خلق حواجز تدفع متلقي الخدمة الى التراجع عن تقديم الشكوى في المقام الأول، كما يقود لدى الجهات المستقبلة للشكاوى، إلى خلق ازدواجية وتداخل في الصلاحيات بين الجهات الثلاث، خصوصا أن لهذه الجهات، سلطة النظر في الشكاوى، وإن كانت تختلف فنيا وإداريا من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، ومن الناحية الجزائية نيابيا.
وأقر قانون المسؤولية الطبية والصحية، تشكيل اللجنة الفنية العليا بموجب المادة 9/أ، بينما أفادت المادة 9/ج، على أن اختصاصات اللجنة الفنية العليا، تتمثل في النظر بشكاوى مقدمة من متلقي الخدمة، أو ورثته، أو وليه أو وصيه إلى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة، ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية، وتقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى، بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.
وعلى الرغم من نص المادة على كيفية تشكيل اللجنة وآليات تمثيل أعضائها واختصاصاتها، إلا أن هنالك مسألتين ما تزالان تثيران الخلاف: الأولى غياب بعض النقابات والمجالس المهنية عن هذا التمثيل، أما الثانية فتتعلق باللجان الفرعية من ناحية التمثيل وآلياته، والجهة المسؤولة عن عملية التعيين والاختيار.
ثمة حاجة ماسة إلى أنظمة وتعليمات، تسنها الجهات المختصة كوزارة الصحة ومجلس النواب، بهدف تنظيم آليات عمل اللجنة الفنية العليا وتحديدها، وآلية تعيين أعضائها ومعايير اختيارهم وطرقه، وهيكلة اللجنة، وآلية وطبيعة الأعمال والاختصاصات المناطة باللجنة، وآليات تعيين أعضاء اللجان الفرعية ومعاييرها، وطرق اختيار هؤلاء الأعضاء، وآليات الرقابة على عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة.
وتعاني اللجنة في عملها من وجود إشكاليات، بشأن تقديم تقرير الخبرة أمام المحاكم المختصة.
وبشأن صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، فإن الحماية تشمل ضمن القانون جانبين، الأول؛ حماية متلقي الخدمة بتقديم التعويض المناسب جراء الضرر الذي لحق به خلال فترة زمنية معقولة، بهدف مساعدته على تجاوز الآثار السلبية للضرر، والثاني؛ حماية مقدم الخدمة بعدم تكليفه بدفع مبالغ، قد لا يكون قادرا على تحملها نتيجة الخطأ الواقع.
وتتمثل أهمية وجود صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، بتوفيره أرضية حماية، يجري عبرها تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، والتقليل من الضرر الواقع عليهم، كما يسهم وجوده بالتخفيف من الأعباء المادية والوقت الذي يفرضه لجوء مقدم الخدمة للمحاكم المدنية، من أجل المطالبة بالتعويض.
وفي الوقت ذاته، حدد الصندوق طبيعة التعويض، وقيمته وآليات جمعه بصورة تحمي مقدم الخدمة من تحمل العبء المالي وحده، خصوصا في ظل إنشاء نظام محدد لجمع الرسوم من المؤسسات الطبية.
ويضع عدم تفعيل الصندوق مزيدا من العبء على كاهل مقدم الخدمة، ويترك المرضى وعائلاتهم في حالة شك وغموض.
وإلى جوار التحديات الأساسية التي تواجه قانون المسؤولية الطبية، ثمة إشكاليات بيئية في سياق القطاع الطبي، تحيط بإنفاذ القانون، وهي لا تشكل عقبة حسب، بل تسهم بتعثر إنفاذ القانون بصورة فعالة لمصلحة مقدم الخدمة ومتلقيها في آن معا.
يصل إجمالي النفقات الصحية في الأردن الى 8.9 % من الناتج المحلي، ومع ذلك تبلغ نسبة المؤمنين صحيا بموجب التأمين الصحي الخاص والعام 67 % من السكان، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسرة خلال 2017 و2018.
وعبر سن قانون المسؤولية الطبية، سعى المشرع لتسهيل إجراءات النظر في القضايا المتعلقة بحالات الأخطاء أمام القضاء، إلا أنه وبرغم ذلك، ما تزال هناك مشاكل، تواجه المحاكم من حيث النظر في هذه القضايا.
تستغرق القضايا المنظورة أمام المحاكم وقتا طويلا، نظرا للأعداد الكبيرة المنظورة منها أمام المحاكم أولا، ولوجود تعقيدات تقنية لدى هذا النوع منها ثانيا، فمجال الطب في القانون، أحد المجالات التي ما تزال بحاجة للمزيد من التطوير والعمل في المنطقة العربية.
يمكن لتطوير الطب القانوني، مساعدة أطباء المستقبل على الامتثال للوائح القانونية الحالية التي تحكم عملهم، والأهم من ذلك، مساعدتهم على إدراك أنهم جزء من نظام اجتماعي أكبر، يمكن ضمنه محاسبتهم على أفعالهم والنتائج التي تترتب عليها.
ونتيجة طول فترة التقاضي، قد يفضل أفراد الى عدم التوجه إلى القضاء، واللجوء لوسائل أخرى لحل النزاعات، كرفع الشكاوى أمام وزارة الصحة أو نقابة الأطباء، كما أن الخيار الآخر الذي يلجأ إليه، هو القضاء العشائري بصفته بديلا مناسبا وأكثر قبولا، وأقل تكلفة مقارنة بالقضاء النظامي.
ولتطوير قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2018 وتعزيز إنفاذه، أوصت الدراسة بضرورة إيجاد نظام موحد لتلقي الشكاوى المتعلقة بحالات الأخطاء الطبية، مشددة على أهمية مناقشة فرض 250 دينارا كرسوم على تقديمها للوزارة، بخاصة مع وجود اختلاف حول طبيعتها وماهيتها.
وبشأن إيجاد نظام موحد لتلقي الشكاوى، جرت الدعوة لتعزيز الحوار بين الجهات المختصة، بهدف الدفع نحو الوصول إلى آلية مشتركة بينها لتلقي شكاوى متلقي الخدمة.
وأشارت التوصيات المتعلقة باللجنة الفنية العليا، إلى سن تعليمات وأنظمة دقيقة، تهدف إلى بيان وصف عمل اللجنة، ومعايير اختيار أعضائها وتعيينهم، وآليات صرف أتعاب اللجنة الفنية والخبراء، وآليات ومعايير اختيار اللجان الفرعية، والمدد الزمنية الممنوحة لعمل اللجنة، مع التركيز على دورها الفني، لحماية نزاهتها، وحيادها واستقلالها.
وحول المعايير الطبية والصحية، أوصي بالرجوع للمعايير والبروتوكولات الطبية والصحية الدولية التي تتبناها المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، كمنظمة الصحة العالمية، وترجمتها ودمجها ضمن الإطار الأردني، بما يتناسب مع خصوصية القطاع الصحي.
كما جرى تأكيد أهمية تفعيل ودعم دور عمل لجنة المعايير بصورة أكثر فعالية، ودعمه لتسريع إقرار المعايير الطبية والصحية، وهو ما يجب أن يستند على المعايير الدولية المعترف بها.
ولم يكن صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، بعيدا عن بعض التوصيات، كضرورة تفعيل الصندوق باعتباره من الركائز الأساسية لتفعيل القانون وتحقيقه لغايته، خصوصا في ظل وجود قضايا منظورة أمام القضاء، والتي في حال جرى الحكم فيها بالتعويض لها، ستواجه خطر عدم وجود أي جهة أو أموال لتنفيذ هذه الأحكام.
ودعت التوصيات، لوجود إدارة مالية قوية وفعالة ومتمكنة لإدارة الصندوق، خصوصا وأن هناك 180 ألف مقدم خدمة طبية وصحية، يتوجب عليهم دفع الرسوم الى خزنة الصندوق.
كما أوصي بضرورة التواصل مع: نقابة الأطباء، والمجلسين الطبي العالي، والتمريضي، لطرح دمج مادة تدريبية حول قانون المسؤولية الطبية، ضمن برامج التعليم الطبي المستمر، والتي تعتبر جزءا أساسيا من الساعات الإلزامية لتجديد مزاولة مقدمي الخدمات الطبية.

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