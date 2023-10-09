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رئاسة النواب: المستقبل ترشح الصفدي والعهد القيسي

10/9/2023 11:32:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان - واصلت الكتل النيابية اجتماعاتها تحت وقع عملية التنافس الدائر حاليا على رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة التاسع عشر بخطبة العرش، فعقدت كتلتا: العهد والبرنامج اجتماعين منفصلين، ناقش أعضاء كل منها، انتخابات المكتب الدائم والساحة الفلسطينية.
وأعلنت "العهد" في اجتماعها، ترشيح نصار القيسي للموقع، وبذلك تنضم الكتلة الى كتلة المستقبل التي اعلنت اول من امس ترشيح رئيس المجلس الحالي احمد الصفدي للموقع.
اما باقي الكتل، فآثرت تعويم الموقف من هذه الانتخابات، وترك القرار لمزيد من المشاورات.
ويفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يوم غد، اعمال هذه الدورة، بخطبة العرش.
ويتنافس على موقع رئيس المجلس، بالاضافة الى الصفدي والقيسي، رئيس مجلس النواب السابق عبد الكريم الدغمي وعلي الخلايلة.
وفي نطاق اجتماعها، أعربت كتلة العهد عن شجبها واستنكارها لما يرتكبه الكيان الصهيوني الغاشم من عمليات تدمير وقتل في غاراته على غزة هاشم.
وقال في الاجتماع الذي ترأسه النائب يحيى عبيدات، دعمها ومساندتها ووقوفها خلف جلالة الملك في رؤيته لحل القضية الفلسطينية، على أساس السلام العادل، المتمثل بحل الدولتين.
وقالت، يجب على الكيان الصهيوني الامتثال للقوانين الدولية بشأن القضية الفلسطينية التي تنصف الشعب الفلسطيني.
وفي اجتماع كتلة البرنامج، برئاسة فريد حداد، جرى مناقشة قضايا عامة، أبرزها انتخابات رئاسة المجلس، والمكتب الدائم واللجان النيابية، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
وقال حداد، ان الكتلة توافقت على ترشيح النائب تمام الرياطي لموقع النائب الثاني لرئيس المجلس، وتدرس خيار ترشيح النائب المحامي زيد العتوم لموقع النائب الأول.
كما توافقت على ترشيح الدكتورة فايزة عضيبات، او دينا البشير لموقع مساعد الرئيس.
واكد حداد، ان الكتلة وحرصاً منها على توحيد الجهود النيابية والعمل بروح الفريق الواحد، لاثراء العمل البرلماني، شكلت لجنة تنسيقية من النائبين: زيد العتوم وعمر النبر، للتشاور والتنسيق مع الكتل الأخرى حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية.
وحول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، اكدت الكتلة تضامنها ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة، بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
ودانت العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعية لضرورة الوقف الفوري للعدوان البغيض على الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات، بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني واتخاذ مواقف حازمة إزاء الجرائم الإسرائيلية.

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